Kertészkedjünk okosan, terv szerint ültessünk

A jó időben nagyon sokan kertészkedtek, végre szinte mindent lehet vetni, ültetni, a talaj már nem hideg. A kertészkedésnek is megvan a maga tudománya és művészete, és ahhoz, hogy élvezni lehessen a konyhakertben ültetett növények terméseit, vagyis a fáradságos munka jól megérdemelt gyümölcsét, fontos figyelembe venni néhány alapelvet ültetéskor. Jó tudni, hogy mely kerti növényeink férnek meg jól egymás társaságában, és melyeket érdemes egymástól lehetőleg kellő távolságra ültetni, ha meg akarjuk takarítani magunknak a rossz termést. Ilyen szempont lehet a növények magassága, hogy ne árnyékolja be egyik a másikat, valamint a hasonló fényigény is fontos szempont.

De ügyeljünk arra is, hogy kevés vizet igénylő növények mellé ne kerüljenek vízigényesek, mert elszívják előlük a táp­anyagot. Ezen kívül a növények nem egyformán jönnek ki jól egymással. Vannak olyanok, amelyeket egyenesen tilos egymás mellé vetni, mert mondhatni összevesznek, de valóban rosszul hatnak egymás növekedésére, és így a terméshozam is csökken. A fokhagyma, erős illatának köszönhetően rendkívül hatékony a rovarok távol tartásában. Remek társai a paradicsomnak, reteknek, rózsának és a káposztaféléknek. A hüvelyes növények azonban nem nőnek megfelelően a közelében, nem fejlődik ki rendesen a hüvely és benne a termés, így gyengébb termésre lehet számítani. A spenót jól kijön a hüvelyesekkel, az eperrel és a káposztafélék családjának legtöbb tagjával is. A krumplit azonban nem igazán tűri meg a közelben, amire saját, sekély gyökérzete lehet a magyarázat.

A tök és a sütőtök a barátai között tudhatja a babot, a hagymát, a dinnyét és a retket is, és kedveli a rovarriasztó macskamenta, bársonyvirág, sarkantyúka és hasonló illatos növények társaságát is. Az egyszerű tök azonban nem érzi jól magát a sütőtök, a krumpli és a paradicsom közelében.

A dinnye jó társa lehet a kukoricának, ahogy a tök is. Mivel szétterjed a talaj felszínén, segít elfojtani a gyomokat. Ha mindez nem lenne elég, hatalmas leveleik szigetelő réteget képeznek a talaj felett, melegen tartva ezzel a többi növény gyökereit. A dinnye a napraforgó és paradicsom társaságát is kedveli, de a krumplival már nem jön ki jól.