Két sereg feszült egymásnak a középkori vár tövében

Csatazajtól volt hangos szombat délután Ozora. Az osztrák császári sereg katonasága tábort vert a településen, majd bevonult a várba. Erről azonban hamarosan tudomást szerzett a honvédség és a nemzetőrség.

A magyar csapatok támadásba lendültek és a harmadik próbálkozásra, viszonylag csekély veszteséggel kiűzték a fehér uniformist viselő ellenséget az erődítményből. Sőt, a lendület kitartott és a kávébarna, illetve búzavirágkék egyenruhát öltött magyarok a saját táborba visszavonuló Habsburg ármádiát is megfutamították. A győzelem nem is lehetett volna teljesebb, a magyar honvédek örömujjongása messzire hallatszott, és lobogtak a nemzetiszín zászlók.

Az olvasó előtt már az elejétől világos, hogy ez a csata egy hadijáték keretében zajlott le, köszönhetően a Perczel Miklós Nemzetőr Bandérium Hagyományőrző Egyesületnek. A Bodai Barna elnök vezette csapat 2018 elején elején alakult meg, és tavaly már fel is vonult Ozorán, felelevenítve az 1848-as esztendő nagyszerű győzelmét. Így történt ez alkalommal is, közel nyolcvan hagyományőrző tevékeny részvételével, korhű öltözékben és korabeli fegyverekkel. Amiképp a múlt évben, most is lezajlott a koszorúzás a Szabadság téren, a háromfontos ágyú szobránál.

A történelmi háttér és párhuzam, tekintettel a helyszínre, adja magát. A Perczel Mór csapatai által üldözött császáriak október 6-án eljutottak Ozoráig, itt azonban a Sió-csatorna hídját felégetve találták. Az átkelés lehetetlen volt, mert a túlpartot Csapó Vilmos nemzetőr őrnagy védte. A Sióhoz közelítő horvátokat a nemzetőrök puskatűzzel fogadták. Franz Karl von Roth vezérőrnagy megpróbált Csapóval tárgyalni a szabad elvonulásról, de nem tudtak megegyezni. Október 7-én reggel megérkeztek Perczel Mór és Görgey Artúr csapatai. A csapdába került császári hadosztály erre letette a fegyvert.