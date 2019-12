Kétszeres Európa-kupa győztes lett az Iberican nagycsoportja

A szerbiai nemzetközi versenyen kétszeres győztesek, openben ezüst helyezést értek el, illetve a moszkvai Európa-kupára is kvalifikálták magukat. Országos arany és ezüst minősítéseik is vannak. Az Iberican Táncegyesület most karácsonyi évzáró nagyműsorára készül, mely december 21-én 17 órakor lesz a Babits Kulturális Központ színháztermében.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett! – Pontosan milyen táncstílusok jöhetnek szóba? – Az Ibericanban a modern táncokon belül minden – kezdte Hacsa Mónika művészeti vezető. – Táncolunk hiphopot, R&B-t, funkot, house-t. A repertoárunkban gyakorlatilag minden van, kivéve a showtánc. – Milyen korosztályok vannak? – Három korcsoport, a picikéké 5 évestől 8 éves korig, a középső csoport 9-től 13 évesig működik, a nagycsoport pedig 14-től 18-ig. Van egy szabadidőcsoport, mely felnőtteknek szól. Ez egy cardio dance edzés, mely nem koreografált, csak egy fogyasztó-alakformáló edzés. – Jellemzően milyen helyszíneken lépnek fel? – Tizenhat éve a város összes rendezvényén. Emellett az Iberican támogatja a civil szervezetek működését fellépésekkel. Plusz járunk vidékre is, falvakba, városokba, ahova meghívnak minket. – Mely eredményeiket emelné ki? – Sok nemzetközi díjjal büszkélkedhetünk. Országos szinten is vannak ezüst, arany minősítéseink. Most voltunk Szerbiában a nemzetközi versenyen. Ez egy Európa-kupa. Kétszeres Európa-kupa győztes juniorban a nagycsoportom. Egy ezüst helyezésünk van openben (ez több táncstílust jelent), és különdíjat nyertek a lányok a moszkvai Európa-kupára, január 25–26-ra. – Az Ibericannál mennyire kell tehetségesnek lenni? – Olyan gyerekkel nem találkoztam a tizenhat év alatt, akit nem tudtam megtanítani táncolni. Nem biztos, hogy a legügyesebb lesz, de az élményt, a mozgást, a társaságot megadja mindenkinek a tánc, a csapat. – Milyen arányban jelentkeznek a lányok és a fiúk? – Szeretném, ha több fiú táncolna. A modernebb táncoknál azért jó a fiú, mert más az izomzat, másképp mozog. A nagycsoportomban hat fiú van, a középsőben meg egy. Azt hiszem, 5-6-7 éves korban a fiúk még szégyenlősek ehhez. – Az egyesület nevének a dél-európai kultúra iránti vonzalom az ihletője? – Az iberican spanyol szó, az Ibériai-félszigetre utal. Spanyolországban van egy DJ-páros, Chus & Ceballos. Szeretem a zenéiket, de a szó is megtetszett. És megváltoztattam az egyesület nevét. Akkor úgy gondoltam, hogy erre nagyjából mindenki fölkapja a fejét. – Mióta táncol, és tanítani mikor kezdett? – Hatéves korom óta táncolok. Amikor fölkerültem Budapestre, elkezdtem táncolni Zoltán Erika egyik csoportjában. Utána hazakerültem; akkor már elvégeztem az oktatóit. Pár év múlva csináltam a tánccsoportot. Csapatban működést szerettem volna, ugyanis én nem vagyok az a táncos, aki egyénileg akar érvényesülni. Én mindig gyerekekkel szerettem volna foglalkozni. – Főállásban csinálja ezt? – Van más szakmám természetesen, közgazdaságit végeztem, de 2010 óta csak az Ibericant csinálom. – A leghűségesebb tagok közül megemlítene valakit? – Azokkal a lányokkal, akik akkor voltak ott, amikor elkezdtem tanítani, a mai napig tartom a kapcsolatot. Minden műsoromnál segítenek. Ők alapozták meg szerintem az Iberican nemzetközi hírnevét. Szabó Lilla most 26 éves, és már mellettem van az egyesületben. Ő a helyettesem. – A külföldi versenyek közül melyek a legemlékezetesebbek? – A szerbiaiak. Mindig szívesen megyünk vissza a tavaszi fesztiválokra. Egyrészt hogy ápoljuk a jó kapcsolatot Magyarkanizsával, másrészt tényleg nagyon jók ezek a rendezvények. – Milyen reakciókat kapnak a közönségtől? – Én még soha nem láttam nemtetszést a közönség részéről. Néha föl szoktam menni a gyerekekkel, és mondom nekik: soha nem nézzük, hogy mit mondanak vagy hogy néznek ránk az emberek, hanem próbáljuk átadni azt, amit mi szeretnénk közölni. – Készülnek valamilyen jelentősebb eseményre? – A karácsonyi évzáró nagyműsorunkra, mely most szombaton lesz. Ez egy másfél órás műsor. Itt a gyerekek készülnek meglepetéstáncokkal, néha vendég is van. Most Sági Ildikó a zumbásokkal. És mellette az Iberican alapvető, tanult dolgait mutatjuk be. Backenga Wilfrid Christ is eljött – Nagyon nagy rendezvényt csináltunk tavaly, novemberben volt az egyesület tizenöt éves, amit egy négyórás nagyműsorral ünnepeltünk – ismertette Hacsa Mónika. – Sztárvendégek voltak. Itt volt Caramel, ővele nagyon jó kapcsolatot ápolok azóta is. Emellett együtt dolgozom Budapest legnagyobb hiphoptánciskolájával, a New Dance Worlddel. Egyik oktatójuk és profi táncosuk, a videókliptáncos Willy, ő tanít már második éve az Ibericanban. Kéthetente tart workshopokat. Mindenben együtt dolgozom velük. Ők voltak még a sztárvendégek. Brutális műsorokat adnak. Ők táncolnak Budapest legnagyobb rendezvényein. Jól kezelik a problémás fiatalokat – Problémás gyerekeket sokan félnek integrálni, gondolok itt autizmusra, viselkedészavarokra. Én szívesen látom őket. Jelenleg is van ilyen tagunk. Szerintem arra van szükségük, hogy közösségben legyenek. Az én táncosaim jól kezelik ezt, és a tánc jól fejleszt mozgást, koncentrációt. Szóval segíthet nekik.