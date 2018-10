Kézmosással elkerülhetőek a fertőzések

Kézfertőtlenítéssel a halálos fertőzések is megelőzhetőek, ennek ellenére sokszor komoly problémákat okoz, hogy elmarad a kézmosás és kézfertőtlenítés. Dr. Almási István, a Tolna Megyei Balassa János Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Higiéniai-IC osztályának osztályvezető főorvosa elmondta, hogy az európai ember életében az elmúlt évtizedek során a fertőző betegségek háttérbe szorultak.

Ám meg kellett ismerkedni olyan „új” kórokozókkal, amelyek a mi közegészségügyi viszonyaink között is nagyon hatékonyan tudnak terjedni. Ezek közül az egyik legismertebb a Calici vírus, ami különösen ősztől tavaszig okoz hasmenéssel és hányással járó járványokat. Mivel elsősorban érintkezés útján terjed, a leghatékonyabb védekezés ellene a kézmosás és a kézfertőtlenítés.

– Szakítani kell azzal a sztereotípiával, hogy csak étkezés előtt és WC-használat után kell kezet mosni – hangsúlyozta a főorvos. A mindennapokban számtalan olyan felülettel, tárggyal kerül az ember érintkezésbe, amelyek veszélyes baktériumokat, vírusokat hordozhatnak. Ilyenek például a billentyűzetek és a telefonok. Kevés dohányos ember van tudatában annak, hogy a cigaretta szájhoz emelése komoly fertőzési kockázatot jelent. Amennyiben szennyezett kézzel fogja meg a cigarettát, kórokozókat juttathat a szájába. Ezért, aki ragaszkodik egészségtelen szokásához, az cigaretta kézbe vétele előtt és dohányzás után is mosson kezet.

Az egészségügyi ellátó rendszer legnagyobb kihívásai közé tartoznak a multirezisztens kórokozók. Ezek olyan baktériumok, amelyek a szokványosan használt antibiotikumok többsége iránt elvesztették érzékenységüket. Az általuk okozott fertőzéseket nehezebb és lényegesen drágább kezelni. Leggyakrabban fizikai kontaktus útján terjednek, ezért a védekezés leghatékonyabb eszköze a kézfertőtlenítés.

Ókori ismeret

Már a Biblia ószövetségi könyveiben is olvashatunk szigorú szabályokat az étkezés előtti kézmosásra és az étkezés körülményeire vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy az ókori embereknek is volt fogalmuk arról, hogy bizonyos betegségek és a kezek tisztasága vagy szennyezettsége között összefüggés van. Mi, magyarok büszkék lehetünk arra, hogy Semmelweis Ignác bizonyította be először tudományos módon azt, hogy kézfertőtlenítéssel halálos fertőzések is megelőzhetők.

Kiemelt kérdés

A Tolna Megyei Balassa János Kórházban a fertőzések megelőzése már legalább húsz éve kiemelt fontosságú. Ennek részét képezik a WHO előírásokkal összhangban levő kézhigiénés előírások és ezek betartásának gyakori ellenőrzése. A kórház a gazdasági nehézségek ellenére mindenhol biztosítja a kézfertőtlenítés feltételeit. Különös figyelmet fordítanak a munkatársak kézhigiénés képzésére. Az új belépők és a régi dolgozók részére is rendszeresen szerveznek oktatást.