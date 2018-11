Kiegészíti az ügyészi munkát a versenyzés

Erő, főképpen lelkierő, kitartás és a jó közösség, ami az ügyészt egy különleges sporthoz köti, amely egyre népszerűbb hazánkban is. Véleménye szerint az ügyészi munka remek kiegészítője.

Küzdelmes az élete, legalábbis a szabadidejében Páli Péter ügyésznek. Ráadásul maga választotta ezt a különleges sportot, amelynek a neve spartan race, és egyfajta terep-akadályfutó verseny. A sport hatéves kora óta része az életének, mint a fiúk általában, focival kezdte, ennek egy térdsérülés vetett véget. Az I. Béla Gimnáziumban érettségizett, aztán a pécsi jogi karon végzett. Mivel édesanyja magyartanár volt, iskolai évei alatt foglalkozott színjátszással, versmondással is.

Szekszárdon van egy négyfős társaság, akik együtt járnak a versenyekre. Azt tervezik, hogy jövőre a három hazai verseny mellett elindulnak egy romániai, szlovákiai és csehországi, egész hétvégét átfogó megmérettetésen is. A helyszínekre általában megy velük a család, ilyenkor megtekintik a látnivalókat is. Tapasztalatai szerint az ügyészi munkát jól kiegészíti ez a sport, amit nem fárasztónak, megterhelőnek, hanem inkább kikapcsolódásnak tekint. Otthon érzi magát e sport egymást segítő közösségében. Ezek után elég meglepő, hogy ha volna rá idő, akkor többet szeretne horgászni, ami mondhatni szöges ellentéte a másik sportnak.

Fejlett igazságérzete már gyerekkorában megmutatkozott, szóba sem került más jogi terület, mint az ügyészség. Tamásiban kezdte a pályát, tíz éve a Szekszárdi Járási és Nyomozó Ügyészségen dolgozik, közben letette a jogi szakvizsgát. Ügyészi szakterületéhez tartoznak a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetések. Ezek mindig szakkérdésekhez kapcsolódnak, mint például az orvosi műhibák, vagy a munkahelyi balesetek vizsgálatakor. A vádlottak, szakszóval terheltek olykor egy-egy szakma kiváló művelői, akik elkövettek valamilyen hibát, amelynek büntetőjogi következményei lettek. Jellemzően nem szándékos, hanem gondatlan cselekményekről van szó, amelyek rendszerint hosszadalmas szakértői bizonyítással járnak. Emellett a közlekedési ügyész helyettese és a fiatalkorúak kinevezett ügyésze. Mint ismeretes, a főügyészség helyettes szóvivői feladatait is ellátja, immár negyedik éve.

A szóvivői munkára vonatkozó kérdésre elmondta, hogy az ügyészségről van bizonyos képzete az embereknek, ugyanakkor nagyon keveset tudnak a szervezetről éppúgy, mint az ügyészi munkáról. Ezen szeretne a lehetőségeihez képest változtatni. Az ügyész a törvényesség őre, ez igaz a büntetőjogi szakterületre és az egyesületek, alapítványok, magánszerveződések törvényességi ellenőrzésére is, fogalmazott dr. Páli Péter. Van jogi ismeretterjesztő, s mindezekkel együtt bűnmegelőző szerepe is a gyors, pontos és hiteles tájékoztatásnak, tette hozzá. Ugyanakkor azt is látniuk kell az embereknek, hogy a bűncselekményeknek következményei, mégpedig olykor súlyos következményei vannak. Az utóbbi időben elszaporodott például az ittas vezetés, fel kell tehát hívnia a figyelmet arra, hogy e téren milyen szigorú a szabályozás. Mindemellett fontosnak tartja azt is bemutatni, hogy az ügyész az emberekért van. Akit sérelem ért, annak lehetősége van arra, hogy a hatósághoz, ezen belül az ügyészséghez forduljon, és az ügyész megteszi, ami a törvényi kötelessége.

Egyre többen vannak a versenyzők

Az egyetemi évek alatt főként futott, majd úgy egy, másfél éve talált rá a terep-akadályfutásra, s mint elmondta, egyre többen vannak, akik ennek a sportnak a rajongói. Ha esik, ha a fúj, sárban hóban, tóban úszva teszik meg az előre meghatározott távot. A cél persze, hogy ezt minél rövidebb idő alatt tegyék meg, hegyvidéken, dombvidéken. Hazánkban jellemzően az Északi-középhegységben rendezik a versenyeket, amelyekhez hozzátartozik egy felépített akadálypálya-rendszer is. Ebben van kötélmászás, majomlétra, függeszkedés, sárban kúszás NATO-háló alatt, tóban úszás. A legutóbbi versenyen 27 kilométer volt a táv, majdnem 1600 méter szintkülönbséggel. Vannak ennél rövidebb és hosszabb távú, sőt jótékonysági versenyek is. Már a szüleitől is azt tanulta, hogy a sport megtanít győzni és emelt fővel veszíteni. Ugyanakkor hozzátette, hogy ebben a versenyben nem mást, hanem önmagukat kell legyőzni.