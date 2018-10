Kilencszázezer kilométert futott Hanolék Suzukija

Egy év, százezer kilométer. Nem a gyári garanciát, hanem a Hanol család Suzukijának futásteljesítményét írják le ezek a számok, így már kilencszázezernél jár az SX4-es.

Egy évvel ezelőtt mutatta be először az Autó Motor magazin ezt a Suzukit, a kilométer számlálója akkor 801.364-en állt, az újabb fotózásig 96.695-öt tett meg. A kerek számhoz hiányzó 1941 kilométer pedig gyorsan belekerült, hiszen az SX4-es sosem pihen.

Tulajdonosa, Hanol József a Tolnai Népújságot terjeszti vele, majd felesége indul a lakhelyüktől hetven kilométerre található Szabadegyházára, a Kossuth Lajos Általános Iskolába, hogy tanítás után hazaautózzon, és néhány óra múlva kezdődjön minden elölről. Hétvégén sem áll az udvarban az autó, akkor is akad elintéznivaló.

Érthető, hogy a megbízhatóság többet ér a jó megjelenésnél, a viharvert külső bizony gondosan karbantartott mechanikát takar. A Peuget-féle dízelmotor meghálálja az odafigyelést. Közel a kilencszázezerhez továbbra is teszi a dolgát, bár az elmúlt hónapokban már mutatkoztak a fáradás jelei. Megnőtt az olajfogyasztása, jellemzően 15 ezrenként három litert utána kell tölteni, és a még mindig kiváló üzemanyagfogyasztás is emelkedni kezdett. Az egy évvel ezelőtti 4,5 helyett 4,7-4,8 literre jön ki, miközben a saját komputere 3,9 helyett már 3,8 literes átlagot regisztrál. Ettől függetlenül még mindig elmegy ezer kilométert egy tank gázolajjal, ami az előrelátó vezetésnek is köszönhető. Erről az Autó Motor munkatársa maga is meggyőződött, amikor elkísérte a Suzukit saját tenyerénél is jobban ismerő pedagógust, aki takarékosan, mégis dinamikusan közlekedik. Nem zavartatja magát kamionoktól, mezőgazdasági járművektől sem.

Miközben haladnak a cél felé, kiderül, hogy az újabb százezer kilométer semmit nem rontott a Suzuki komfort szintjén. Az utastérben a kormány mellett a váltógomb kopásán látható az átlagosnál tízszer intenzívebb használat, de sem a műanyagok, sem a kárpitelemek nem zörögnek. A hangja pedig akár egy 90 ezret futott SX4-esé is lehetne. Utazás közben még halkan szól a rádió. Mellette is lehet beszélgetni, nincsenek vibrációk, ugyanolyan masszív tárgy benyomását kelti, mint új korában.

A generátor felújítása és a kézifék munkahenger javítása időszerű volt, és bele is fért a családi költségvetésbe, hiszen a kímélő használat nyomán fékbetétet a megszokottnál jóval ritkábban kell cserélni. Az Autó Motor újságírója ott lesz, és mielőtt nyugdíjba megy, elkísérik a családfőt, hogy lássák, amint az egymilliomodik kilométert is beleteszi a hősies Suzukiba. A Tolnai Népújság pedig szintén beszámol róla.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS