Kilencvenedik születésnapján köszöntötték

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntette Dékány Gyulánét lánya Magdolna, két unokája és hat dédunokája és Farkas Edit Döbrököz polgármestere is május 22-én. Vera néni 57 év házasság után most egyedül él. Legkedvesebb időtöltése a virágok gondozása az udvarában. Már nehezen mozog, amíg tehette aktív életet élt. Gazdasági munkából élő szülők első gyermekként született, a hat elemi iskolát Döbröközön végezte, majd a Szövetkezeti iskolában fejezte be tanulmányait. Később pénztárgépkezelői szakképesítést szerzett. A Döbröközi Hangya Szövetkezetben dolgozott, majd az ÁFÉSZ döbröközi „hegyi” boltját férjével közösen vezették több évtizeden keresztül.