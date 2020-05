Kívánj egy nagyot, mi teljesítjük!

Május utolsó vasárnapja a Nemzetközi Gyermeknap. És ha gyermeknap, akkor ez a Tolnai Népújságnál és a teol.hu hírportálnál azt jelenti, hogy ismét teljesítjük a kívánságokat.

Nem kellett sokat gondolkodnunk azon, hogy járványhelyzetben is meghirdessük-e gyereknapi akciónkat, mivel tavaly hatalmas sikere volt. Persze, úgy döntöttünk, hogy az eddigieknél nagyobb óvatossággal, de egy igazán különleges ajándékot szeretnénk adni a Tolna megyei gyerekeknek: öt szerencsésnek teljesítjük egy-egy különleges kívánságát.

Mindenkinek vannak vágyálmai, sokan szeretnének drága ajándékokat, egzotikus utazásokat, de mi ismételten nem ilyen kívánságokat várunk. Sokkal inkább olyan élményeket, amelyek nem azért különlegesek, mert sok pénzbe kerülnek, hanem azért, mert segítség nélkül nehéz, vagy nem lehet megszervezni. Szóval senki ne kérjen tőlünk pónilovat, vagy okostelefont, nem tudunk senkit összehozni Messivel vagy Christiano Ronaldóval, sőt még egy „vacak” űrutazást sem tudunk megszervezni. Ugyanakkor szívesen segítünk, ahogy tavaly is, hogy például tűzoltó legyél, részt vegyél egy rendőri akcióban, vagy megismerkedj a régész szakma rejtelmeivel. Ha valaki lóra, netán repülőre szeretne ülni, azt is megpróbáljuk megszervezni, de talán még egy mozdonyvezetést is meg tudunk oldani. Meglátjuk. Idén csupán azt kérjük, hogy vedd figyelembe a kérésednél: járványhelyzet van.

Eresszétek szabadon a fantáziátokat, és írjatok, vagy szüleitekkel, nagyszüleitekkel írassatok nekünk levelet május 24-én éjfélig a [email protected] e-mail-címre, vagy a Tolnai Népújság 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. postacímre „Gyermeknapi kívánság” megjelöléssel, s ne feledjétek el megadni az elérhetőségeiteket!

Az öt legjobb, legérdekesebb kívánságot pedig mihamarabb megszervezzük és teljesítjük!