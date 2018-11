Klímatéma: mindannyian egy kenuban evezünk

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a magyarországi éghajlatváltozással kapcsolatos helyzetértékelő és döntéstámogató nemzeti jelentés elkészítését indította el a szerdán megrendezett – hazai klímacsúcsnak is beillő – nyitókonferenciával.

A minisztérium célja az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testülete (IPCC) által időszakonként nyilvánosságra hozott globális klímaváltozási jelentés magyar (Kárpát-medencei) változatának elkészítése 2022-re.

Ennek részeként a nyitókonferencia célja: az éghajlatváltozással foglalkozó hazai kutatók és tudományos műhelyek munkásságának feltérképezése, kapcsolatteremtési lehetőségek biztosítása; tájékoztatás a nemzeti jelentéssel kapcsolatos elképzelésekről; a szén-dioxid kibocsátás-csökkentésre és az alkalmazkodásra vonatkozó döntéshozói igények felmérése.

Az ország 3150 települése közül csak Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát hívta meg a minisztérium, hogy ismertesse a Szekszárdi Klímakör elmúlt tíz évi tevékenységét.

Botos Barbara, az ITM klímapolitikáért felelős helyettes államtitkárának megnyitója után a hazai klímaváltozással foglalkozó, meghatározó kutatóműhelyek (Országos Meteorológiai Szolgálat, ELTE, Debreceni Egyetem, Magyar Tudományos Akadémia, Közép-európai Egyetem) képviselői nyitották meg az összesen 36 felszólalásból álló előadás-sorozatot. A tudományos élet képviselőinek előadását a döntéshozók (Agrárminisztérium, ITM, Pénzügyminisztérium, Nemzeti Alkalmazkodási Központ) képviselőinek előadásai követték.

Ebben a szekcióban tartott előadást Kővári László, a szekszárdi önkormányzat gazdasági és pénzügyi bizottságának elnöke is a Szekszárdi Klímakör elmúlt tízévi tevékenységéről.

– Jövőre lesz tíz éve, hogy Szekszárd klímabarát település, így a konferencián a nálunk bevált jó gyakorlatot ismertettem a hallgatósággal – mondta Kővári László. – A lakossággal történő együttműködés az egyik fő szempont, ennek szellemében dolgozunk az önkormányzatnál. Az együtt cselekvésre példaként említhetem az IBC-tartályokat, melyekből az elmúlt három évben mintegy 250 darabot osztottunk ki. Az átvétel előtt tájékoztató előadásokat is tartottunk, hogy ezzel is formáljuk a város lakóinak környezettudatos szemléletét. Környezetvédelmi szempontból fontos témákat támogatunk, ilyen például a komposztálás és a fásítás is. Szekszárd olvasatában a klímabarát település azt jelenti, hogy nemcsak tudósok, hanem hétköznapi emberek is foglalkoznak klímastratégiával.

A jövő A fenntartható fejlődés egyik fontos területe az energetika. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter elmondta: az ENSZ New York-i tanácskozásán arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Magyarország arra törekszik, a jövőben 95 százalékban szén-dioxidmentes energiából fedezze energiaszükségletét. Ez atomenergia-felhasználást jelent, de – mint a miniszter hozzátette – szerepet kap a geotermikus energia, a biogáz és a napenergia is. Emellett fontos feladatként említette a közösségi közlekedés „átállítását” elsősorban elektromos meghajtású járművek alkalmazására.

Borítóképünkön Kővári László.

