Kolibrik, delfinek, iguanák és ékszerek a karibi édenkertben

A karib-tengeri, forró égövi Roatan szigetén már pirkad. A smaragdzöld növényzet ölelte, tintakék öböl partján magányos ház áll. Teraszán egy fiatal lány gőzölgő kávéval a kezében tekint az ég lassan világosodó aljára. A paksi Weisz Ágnes így tesz már évek óta, nap mint nap: nem tud betelni a trópusi napfelkeltével.

Még minden csendes, legfeljebb a közeli erdő felől hoz alig hallható, rejtélyes neszezéseket a hajnali szellő. Most éledeznek az eddig pihenő kolibrik és papagájok. Édes illat tölti be a levegőt, rengeteg az ananász-, a banán- és a mangófa, akárcsak az avokádó. Weisz Ágnes első alkalommal úgy tizenkét éve találkozott ezzel a földi paradicsommal. Nem sokkal előtte döntötte el, hogy búcsút int nemcsak az országnak, de – s ez volt igazán a nehéz – szeretteinek is. Pedig úgy tűnt, hogy a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2002-ben érettségizett diákja akár itthon is megtalálhatja a helyét.

Olyan pedagógusai voltak, mint Stallenbergerné Madarász Veronika, Vida Ibolya, Sersli Rózsa. Akik – idézi fel alakjukat – nemcsak a tananyagot adták le, de neveltek is szívük minden jóságával. No, és ott volt Záborszky Zoltán öt danos karate mester. Neki is köszönhető, hogy Weisz Ágnes ebben a sportágban kétszer megkapta a Tolna megye legjobb sportolója kitüntetést.

Ám mégis, valami hiányzott az életéből. Az otthon maradástól jobban tartott, mint attól, hogy nekivágjon a világnak.

*

A karib-tengeri, forró égövi Roatan szigetének bíbor horizontján megjelennek az első napsugarak. Weisz Ágnes kávéjába kortyolva eltűnődik a kezdeteken. Sok más fiatalhoz hasonlóan elszegődött egy óceánjáró hajóra. Floridába repült egyedül, és Miamiban taxira vadászott, hogy a légikikötőből eljusson a hotelbe… Máig mély lélegzetet vesz, ha erre gondol. Szerencsére a paksi iskolában erős volt az angol nyelv oktatása. Azután indulás a Carnival Glory nevű, városnyi méretű hajóval a karibi térség felé. Ezerötszáz alkalmazott, közte indiai szakács, filippinó takarító és olasz tiszt. Hirtelen rászakadt a magány. Nem titkolja: volt zokogás is az öltöző méretű kabinban.

Ám idővel egyre több segítőkészséget tapasztalt. Sőt, nagyon jó barátokra is szert tett. Felszolgálóként dolgozott a hajó egyik éttermében, és egyre jobban megtetszett a munka. Azután következett Roatan. Elállt a lélegzete… Valamit mintha megérzett volna a jövőből. Abból, hogy itt, ezen a csodaszép földdarabon a sors­nak még tervei lesznek vele.

Telt-múlt az idő, a korábbi egyetlen szerződésből öt lett, és Weisz Ágnes behajózta a fél világot, majdnem négy évet töltött az óceánok hátán.

*

A karib-tengeri, forró égövi Roatan szigetén lassan felkel a nap. Weisz Ágnes az egyik hajóúton megismerkedett egy kanadai fiúval. Neki ugyancsak megtetszett Roatan, annyira, hogy oda is költözött. Weisz Ágnes tíz nap szabadságot vett ki, és meglátogatta barátját. A hetedik napon írt egy e-mailt a hajóstársaság illetékesének: mindent köszön, nem megy vissza, marad a szigeten. Ekkor volt huszonhét éves.

A pár egyike sem rendelkezett állással. Megtakarított pénzüket rum cake, azaz rumtorta importba fektették. Ezt a Roatanon akkor még ismeretlen süteményt a közeli Belize-ből hozták be. Alapítottak egy céget, a kikötőben két kis boltot nyitottak, az üzlet virágzott. Weisz Ágnes közben, kellő tanfolyamok elvégzése után, elhelyezkedett egy amerikai világhálózat helyi ékszer­üzletében. Onnan is jött viszonylag jó havi bevétel.

Ám mire egyenesbe jöttek anyagilag, addigra ellobbant a szerelem lángja. Weisz Ágnes hazajött. Budapesten egy előkelő hotelben dolgozott. Az első napokban ült a buszon, figyelte az Andrássy úti épületeket és mosolygott. Általában mindenki más egykedvűen, lehangoltan nézett maga elé. Hat-hét hónap elteltével azon kapta magát, hogy rátelepedett ez a rossz közérzet. Ismét komoly döntést hozott. Legjobb barátjával együtt visszarepült Roatan szigetére, ahol már várta egykori főnöke. Pár nappal később ismét eladóként dolgozott a kikötői ékszer­üzletben. Főszezonban, októbertől májusig napi négy-öt hajó vet itt horgonyt. A kikötői rész vámmentes terület, a bolt háromszáz négyzetméteres, tele ékszerekkel.

Weisz Ágnes jól dolgozott. Ennek köszönhetően immár három éve nem eladói, hanem manageri tisztet mondhat magáénak. Ma már csak jelentősebb eladásokat köt, egyeztet az árakról és a fizetési lehetőségekről. Közel száz munkatársának segít, felügyeli az árukészletet. Párjával együtt kényelmes körülmények között él. Csodálatos helyen, ahonnan kajakkal csak tíz perc a korallzátony. Arrafelé rengeteg delfin, rája és teknős él, no meg cápa is…

*

A karib-tengeri, forró égövi Roatan szigetén egyre magasabbra emelkedik a nap. Weisz Ágnes kocsijába ül, és munkába indul. Néha megáll, mert az úttesten átbaktat egy iguána. Itt mindenki vigyáz ezekre a hüllőkre. Mire beér a sziget 18. századi, gyarmati építészet jegyeit viselő székhelyre, az elegáns, hatalmas üvegtáblás üzletbe, ahol szikrázó ékszerek kínálják magukat, már közel harminc fokos a kinti hőmérséklet. A bolton belül természetesen hűvös a levegő.

Weisz Ágnes, jól azonosítható európaiként, soha nem kapott semmilyen kellemetlen megjegyzést. Aki itt kedves a másik iránt, az kedvességben részesül.

Két éve meglátogatta őt édesanyja, aki jóféle töltött káposztát készített. A magyaros különlegességet megkóstolták a roatani barátok és kollégák is. Weisz Ágnes azóta is rendszeresen szembesül a sürgető kérdéssel: mikor kerül ismét ez az étel az asztalra? Ugyan jómaga is remekül helytáll a konyhában, palacsintájával elkápráztatja a helybelieket, de azért anyukája főztje az igazi. Az internet révén minden nap beszélgetnek, de legalábbis üzenetet küldenek egymásnak. Weisz Ágnes ebből következően minden nap érzi a komoly aggódást. De azt is tudja, hogy a helyszíni „szemrevételezés” meggyőzte édesanyját: gyermeke ezen a kicsiny szigeten érzi magát igazán jól.

Weisz Ágnes nem keresi a visszautat. Családjának tagjai, barátai szeretik és mellette állnak. Örül annak, hogy nincs tömeg, és megmondhatja, amit gondol. Számára az az otthon, ahol várnak rá és ahol biztonságban érezheti magát, érzelmileg is. Roatan szigetén biztonságban érzi magát, elfogadták, tud segíteni, és szép jövőt lát maga előtt.