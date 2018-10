Koszorúk és gyertyák uralták a szekszárdi piacot

A szerdai szekszárdi piacot a közelgő halottak napjához kapcsolódóan elsősorban a koszorú és gyertyaárusok töltötték meg. A koszorúk árait tekintve természetesen a mérettől, a fajtától függően igen sokféle szintet találtunk. Lehet már nyolcszáz forintért is kicsi és egyszerű darabot kapni, de négyezer forintba is kerülhet egy közepesebb méretű példány, amely az az eladó közlése szerint nobilis fenyőből készült, ami azt jelenti, hogy nagyon sokáig nem fogja elhullajtani tűleveleit, akár karácsony utánig is szép marad.

A zöldségkínálat most valamivel szerényebb volt, árak tekintetében viszont ezen a területen is igen nagyok a különbségek. Persze itt is meghatározó a minőség és a fajta. Mindezeket figyelembe véve az általunk fellelt árak: burgonya 150-360, hagyma 190-250, répa 350-450, fehérrépa 750-1500, káposzta 290-350 forint. A szezon egyik legjellemzőbb zöldsége és kedvelt csemegéje, a sütőtök kilogrammja 150-350 forint közötti áron kapható. A gyümölcsök közül a szezonális almát 250-500 forint közötti áron kínálták, körtét 900 forintért találtunk. Volt olyan árus, aki azt mondta, hogy a beszerzési árak ingadoznak, más a hagyma és a burgonya árát emelte ki, amelyek tapasztalatai szerint emelkedtek, ugyanakkor mennyiségben is kevesebb van belőlük. Paradicsomhoz (450-750 forint) és paprikához (400-500 forint) is drágábban lehet jutni, hiszen ezek már kifutóban vannak, egyre inkább a melegházakból kerülnek a standokra. Tojást 37-38 forintos darabáron találtunk.

A piacon most csak egy helyen árultak füstölt árut. Kolbász 1990, szalámi 2300, kolozsvári szalonna 1990, töpörtyű és pörc 2600 forintért volt kapható. Krausz Ádám kereskedő, eladó több mint tíz éve jár a szekszárdi piacra, és azt tapasztalta, hogy miden éven egyre gyengébb a kereslet. Az árak tekintetében az utóbbi időben náluk nem volt jelentős emelkedés, mindössze a töpörtyű és a pörc kerül kicsit többe.

