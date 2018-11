Közönséghez ment a művészet a családi napon

Erdei lakban tartott hangulatos családi napot az Alisca Amatőr Art.

A megkapó természet és azon belül a mindig szép ősz villanásait elraktározni, azokból építkezni a majdani, hideg téli napokon: ez volt a célja az Alisca Amatőr Art (AAA) Művészeti Baráti Körnek a Sötétvölgyi Parkerdőben tartott családi nappal. A nemzedékeken átívelő rendezvényen mintegy negyvenen vettek részt. Első lépésként a csapat megismerkedett a Szekszárd mellett található erdőséggel, mely a ködös és esőre hajó idővel együtt is az évszakból következő, jellegzetes és látványos színeket mutatta. Ezt követően a közeli pihenőház adott hajlékot a baráti körnek, illetve teret a különböző programoknak.

A délelőtti foglalkozáson Rotkay Zsuzsanna művészeti vezető szakmai irányítása mellett a nagyrészt fiatal alkotók rajzolgattak és festegettek. A sport iránt fogékonyabb ifjak – és idősebbek is – a természettel dacolva a szabadtéren ismerkedtek az ősi harcászat elemeivel: dobtak kelevézt, csatakeresztet és célba lőttek az íjakkal is. Többen is nagy sikerrel próbálták ki az új sportágat, a fúvócsöves céllövést, ami a művészettel foglalkozók számára teljesen idegen, ám kifejezetten érdekes pálya volt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A sokoldalú művészeti ágakat különböző technikákkal művelő alkotók egy formabontó erdei kiállítást is rendeztek. A Generációk a Művészetben elnevezésű, helyi tárlat mottóját Balogh László, az AAA alapító elnöke fogalmazta meg köszöntő beszédében: – Ha a közönség nem megy a művészethez, menjen a művészet a közönséghez! A kiállításon nemcsak festményeket, hanem bőrműves munkákat, faragásokat, kovácsolt kézműves termékeket és kerámiákat is megtekinthettek a résztvevők.

A napot konyhaművészeti szempontból az ebédre készített, kitűnő vaddisznó pörkölt koronázta meg, a séf szerepében Babos Béla és családja debütált, mindenki által felsőfokon megdicsérve. A kinti csendes eső és a benti cserépkályha melege adta a hátterét a délután folyamán egy újabb műfajnak. A csapatot ugyanis a Csiki János vezette Zombai Férfikar tisztelte meg remek műsorával, emellett Ricz József, az AAA alapító tagja is bemutatkozott hangulatos tangóharmonika játékával. A családi nap így olyan felhőtlen és feledhetetlen ünnep lett, melynek mindenki várja a folytatását.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS