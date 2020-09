Közös szekszárdi bringázásra invitálnak

Családi Autómentes Nap címmel rendeznek közös kerékpározást a megyeszékhelyen, szombat délelőtt. A bringások fél tíztől gyülekeznek a Garay téren, ahol a kerékpárjaikat átvizsgálják. Tíz órakor Ács Rezső polgármester köszönti őket. Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke az autómentes nap üzenetét mondja el. A résztvevők menetoszlopait aztán rendőrök biztosítják.

– Száz-százötven főre számítunk a gyülekezőnél. Mindenkit figyelmeztetünk a helyszínen a kétméteres távolság betartására, és – csak ott – a maszk viselésére. Az a cél, hogy felhívjuk a figyelmet, nemcsak autóval, hanem biciklivel is lehet jól közlekedni. Én többször megfigyeltem, hogy a város egyik végéből a központba nagyjából ugyanannyi idő alatt érek be, mint a forgalomban a lámpák előtt várakozó autósok. Szekszárdon kis távolságokban nagyon is ideális a bicikli használata. – mondta lapunknak Baka György alapítványi elnök.