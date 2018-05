Közösséget épít az osztálykirándulás

A közösségépítés szempontjából igen fontos a tanórán kívüli együttlét. Az iskolás- évek emlékezetes pillanatainak jelentős része kötődik az osztály- és iskolai kirándulásokhoz.

Népszerű úti cél Budapest és a Velencei-tó. A szekszárdi Dienes-iskola osztályai közül nem egy ezeket választotta kirándulása helyszínéül. Simon Andrea igazgatótól megtudtuk, igyekeznek kihasználni a szép időt, és ezek a napok egyfajta összerázódást is jelentenek az osztályoknak, évfolyamoknak. Ebben az iskolában, akárcsak más intézményben, minden osztályközösség maga választja meg, hova utazik. A gyerekek, amellett, hogy jól szórakoznak, új ismereteket is szereznek, nem ritka, hogy a kirándulás igazodik a tananyaghoz.

A lehetőségek tárháza hatalmas, számos prospektust kapnak az iskolák, de a neten böngészve is láthatjuk, hogy igen változatos a kínálat. A hagyományos vár- és múzeumlátogatás mellett ma már adrenalinlöketet és lézerharcot is kínálnak a piacon, és a városlátogatás mellett kaland- és élményparkok, sőt négycsillagos szállodák is ajánlkoznak.

A megkérdezett tanárok elmondták, egyre inkább jellemző, hogy a megyébe vagy a szomszédos megyébe, azaz viszonylag közel kirándulnak, Szekszárdra, Bikalra, Lengyel-Annafürdőre, Pécsre, Abaligetre utaznak. A közelebbi helyeket olcsóban elérik a gyerekekkel, és mivel ezek a kirándulások egynaposak, az sem mindegy, hogy mennyi időt töltenek a buszon, és mennyit az élmények megszerzésével.

A Dienes-iskola felsősei most szerdán utaztak a fővárosba, Bajára, de lesznek, akik bérelt kerékpáron biciklizik körbe a Velencei-tavat, mások pedig túráznak. Az alsósok közül volt olyan osztály, amelyik a bátai Feketególya Házban töltött felejthetetlen napot, a harmadikosok pedig Orfűre mennek erdei iskolába.

A szekszárdi Baka István Általános Iskola diákjai Parrag Katalin igazgató beszámolója szerint szintén szívesen utaznak Budapestre, Szegedre, de Ópusztaszer és a patcai Katica-tanya is kedvelt úticél. A kisebbeknél a nap játékkal, kézműveskedéssel telik, azok a felsősök pedig, akik Pécsre kirándulnak, a Zsolnay-negyedbe is eljutnak. A hetedikesek pedig a Határtalanul programban Erdélybe készülnek.