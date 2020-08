Különleges esküvőt tartottak Őcsényben

Rendhagyó esküvői szertartásnak adott otthont az őcsényi polgármesteri hivatal. A lányuk a párjának, a szülők pedig egymásnak mondták ki egyszerre az igent pénteken délelőtt. A megható ceremóniát a rokonság és a barátok is megkönnyezték.

Egy különleges esemény történt pénteken a község életében, anya és lánya egyszerre mondta ki az igent jövendőbelijének. A szertartásra lapunk a közös esküvőt megörökítő fotós, Árvay László meghívására érkezett.

– Meglepetésnek szánom mindannyiuknak, hogy a megyei lap hasábjain másokkal is megoszthassák ezt az örömteli pillanatot. Azt is szeretnénk, ha megmaradna az utókor számára ez a jeles nap – mondta az esküvő előtt Árvay László, aki egyben az édesanya sógora. – A szülők, Lázár Sarolta és Takács József harminc éve alkotnak egy párt, s immáron menyasszony és vőlegényként állnak egymás mellett. Nem kötötték az orromra, miért most döntöttek úgy, hogy összeházasodnak, de szerintem azért, mert egészen biztosak benne, hogy örökre egymás mellett maradnak. Egyébként mindketten tősgyökeres őcsényiek, és a mezőgazdaságban dolgoznak. Egyetlen lányukat, Takács Cintiát a kakasdi Palkó József veszi feleségül. Cintia a kereskedelemben dolgozik, a leendő férje egy építkezési vállalatnál. Fél éve költöztek össze, ők is Őcsényben élnek. Először egyébként ők döntötték el, hogy összeházasodnak, majd a szülők is úgy határoztak, itt az ideje örök hűséget esküdni.

A pénteki kettős ceremónia megható volt. Először az édesanya mondta ki a boldogító igent, azután a lánya fogadott örök hűséget választottjának. Az eseményen megjelent rokonok, ismerősök közül többen örömkönnyeket hullattak a szertartás alatt.

Az esküvőt azonban egy tragédia is beárnyékolta – árulta el Árvay László.

– Sarolta édesanyja tavaly hunyt el, amit a család több tagja a mai napig nem tud feldolgozni. Talán nem is lehet. Sarolta édesanyja negyven évig élt együtt párjával, házasságot azonban nem kötöttek. Amikor meghalt, a párjának hivatalos, jogi problémái akadtak amiatt, hogy nem mondták ki anyakönyvvezető előtt az igent. Talán ez is sarkallhatta őt, hogy végre hivatalossá tegye gyermeke apjával a kapcsolatot – tette hozzá.

Az esküvők után néhány szót tudtunk váltani a két házaspárral is.

– Boldogok vagyunk – mondták kissé zavartan és szűkszavúan. Azt azért hozzátették, hogy a közös esküvő egy hirtelen döntés volt.

Árvay László később azt is elárulta, tartanak egy nagyobb szabású ünnepi ebédet, méghozzá Palkó József és Takács Cintia házában, egy házavatóval egybekötve. Mindkét család rokonsága meghívást kapott. A menü tyúkhúsleves volt, őcsényiesen készített töltött káposztával és sültekkel.