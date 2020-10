Kutyapanziót szeretett volna, most mégis teheneket tart

Vidékről vezetett az útja a fővárosba, de közel húsz év után ismét elvágyódott onnan László Kati. Bölcskéhez közel, Szent-András pusztán talált egy tanyát, kecskéket, teheneket kezdett tartani, és sajtkészítésbe fogott.

– El lehet itt felejteni, hogy 2020-ban vagyunk – mutatott körbe László Kati, miközben tehenei békésen legelték a füvet. Őrzésüket az édesapja, László Boldizsár végzi, így mi felsétáltunk Kati Szent-András pusztai tanyájára. Korábbi telefonos egyeztetésünkből támpontként megmaradt, hogy „a kecskéknél balra”. És valóban. Ahogy a kerítéshez értünk, elsőként ők tűntek fel, érdeklődve közelítettek felénk, a kapuban pedig már hét kutya lelkes csaholása fogadott bennünket. A házőrzők mindegyike befogadott, utcáról összeszedett kutya, akik roppant hálásak a törődésért.

Kati elmondta, hogy sokat önkénteskedett menhelyen, a terve pedig az volt, hogy létrehoz egy kutyapanziót, ám a sors végül úgy hozta, hogy kecskéket, teheneket kezdett tartani, és sajtkészítésbe fogott. Sokáig azonban mindez igen távolinak tűnt. Paks mellett, Biritón nőtt fel. Édesapja jánosmajori paraszti családból származik, míg édesanyja fővárosi szülők gyermeke. Ez a kettősség megmutatkozik közte és a testvére között is, hiszen a bátyja, László Boldizsár a Magyar Állami Operaház énekese, míg ő a Bölcskéhez közeli tanyán találta meg a helyét. Közel húsz évig azonban ő is Budapesten, a belvárosban élt, és élvezte annak minden velejáróját.

Középiskolásként került a nagyvárosba, a nagymamájánál lakott, és – mivel édesanyja révén részben zsidó származású – egy amerikai alapítvány által működtetett zsidó gimnáziumba kezdett járni. Azt mesélte, a felvételire kis híján kereszttel a nyakában érkezett. – Hippi voltam, és tetszett – tette hozzá indokként. Az érettségit végül az Anna Frank Gimnáziumban tette le, aztán kommunikáció szakon tanult tovább, és televíziós vágó lett. Kisebb és nagyobb stúdióknak egyaránt dolgozott, a 2008-as gazdasági válság azonban ezt a területet is érzékenyen érintette. És hiába volt egykor a vágók többsége nő, a számítógépek megjelenésével elférfiasodott a szakma, nehezebbé vált munkát találni. Ráadásul Kati akkortájt már vidékre vágyott, nem akart a fővárosban maradni, így akkori párjával Biatorbágyon vettek egy házat. Ám ahogy a kapcsolat véget ért, nem volt már ott maradása, és hazaköltözött a szüleihez. Egy ismerőse javasolta neki, hogy érdemes lenne együtt belevágni jersey szarvasmarhák tartásába. A barát azonban kapott egy olyan munkalehetőséget, amelyet nem utasított vissza, így lett Kati – ahogy ő mondta – „belecsöppenős paraszt”. Sokat emlegette azonban apai nagyapját, aki jól ismerte ezt a világot, és szelleme tán még látogatást is tesz nála időnként.

A Szent-András pusztai tanyára a szülei segítségével talált rá 2012-ben, és rögtön érezte, ez az a hely, amit keresett. Arra vágyott, hogy legyen nyugalom, béke, természet. Az állattartás a kecskékkel kezdődött. Eleinte kilenc jószág volt, mára viszont már jóval több gondoskodik a terület fűnyírásáról, no és persze a kecsketejről. A jámborságáról ismert jersey szarvasmarhából először hármat vett. Kettő vemhes volt akkor, a harmadikról azonban kiderült, hogy hermafrodita, így nem ad tejet. A másik kettő, Núbia és Óceán jóvoltából viszont mostanra tizenegyre nőtt a szarvasmarhák száma. Legutóbb egy hónapja született borjú.

További állatok is élnek a tanyán, a karám mögött például egy kis méretű lóé, Gyémánté a terep. Amíg Kati körbevezetett bennünket, a kutyák végig a nyomunkban jártak, és bármikor jó néven vettek egy kis simogatást. Nem sokkal lemaradva a kakas is követett bennünket, és határozottan az volt az érzésem, hogy szigorúan méreget. Kati hozzátette, hogy ez könnyen lehet, ugyanis a tarajos rendes hímhez méltóan, fokozottan óvja öt tyúkját.

Katinak Mocsirán Ági is segít, aki hetente kétszer jön át Dunaföldvárról. Részt vesz az állatok gondozásában, segít a ház körüli javításokban és a sajtkészítéssel járó feladatokban. Egy nemzetközi szervezeten keresztül rendszeresen érkeznek külföldi önkéntesek is a tanyára. A ház falát például egy kínai lány festése díszíti, de indonéz, kanadai, koreai segítő is járt már ott. Időközben a tehenek hazaértek a legelőről az édesapa kíséretében, így búcsúztunk. Nem csak vendéglátóink, a kutyák is a kapuig kísértek bennünket, a kecskéktől pedig távozóban is megkaptuk azt az érdeklődést, amelyben érkezésünkkor volt részünk.

A sajtkészítés nem más, mint kémia

Kati a sajtkészítést Asztalos Istvántól, kézdivássárhelyi sajtmestertől sajátította el, aki egy hetet töltött nála, és ez idő alatt megtanította neki a gomolya és az erdélyi fonott sajt készítését úgy, ahogy Erdélyben évezredek óta csinálják.

Az elmúlt években saját tapasztalataiból is sokat tanult, míg tavaly egy szakmai továbbképzésen a gouda saját előállítását is megismerte. Mint mondta, sok apróságon múlik a sajtkészítés sikere, az egész nem más, mint kémia. A sajton kívül ma már vajat, túrót, joghurtot is készít, és a tejtermékek eladásából él. A termelői piacok mellett főként fesztiválokon találhatóak meg a termékei.

Az árusítást elsősorban az édesanyja, László Boldizsárné Ágnes végzi. A vírushelyzet persze jócskán éreztette a hatását, és rendezvények nélkül igen nehézkessé vált az eladás. Katiban még tavaly év végén fogalmazódott meg a házhoz szállítás gondolata.

Idős emberekhez szerette volna elvinni gyerekkoruk régi ízeit. Végül a közösségi médiában hirdetett tejtermékcsomagokat, onnan lehetett rendelni, és hetente házhoz viszik azokat.