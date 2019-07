Lakásvadászat indul: gólyák és felsőbb évesek keresik a jó albérletet

Szinte minden városra igaz, hogy a kisebb alapterületű lakások és a panelek az átlagnál olcsóbbak, ezért a diákok leginkább ezeket keresik majd a most induló szezonban – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Azok, akik Szekszárdon keresnek, szembesülhetnek azzal, hogy az árak nem sokkal maradnak el a pécsiektől. Kétszobás, két és fél szobás lakásokat nyolcvan-kilencvenezer forint körüli havi bérleti díjért találni, de természetesen van olcsóbb és drágább is. Az ár függ a fekvéstől, még inkább a mérettől és a felszereltségtől.

A legtöbb helyen az alapvető bútorokkal számolhat a bérlő, de van bútorozatlan és kifejezetten igényesen bebútorozott és gépesített ingatlan is. Egyszobás vagy garzonlakást negyvenötezer, illetve hatvanezer forintért adnak ki egy hónapra. Az esetek többségében az első havi díj mellett két hónap kauciót is elkér a bérbeadó.

Természetesen sok Tolna megyei diák tanul más településeken. – A nagy egyetemvárosok közül Pécsen és Győrben szintén a kínálat ötödét tették ki a garzonlakások, Debrecenben és Szegeden csupán tizennégy-tizenöt százalék volt az arányuk. A legjobb helyzetben a miskolci diákok vannak, ott ugyanis a kiadó lakások több mint negyedét az olcsóbbnak számító garzonlakások teszik ki – mutatott rá Balogh László. A népszerű egyetemvárosokban akár havonta több tízezer forintot is megspórolhat az, aki panellakást vagy garzont bérel. A legolcsóbb egyetemvárosokban viszont alig van különbség a panelek és a téglaépítésű lakások bérleti díja között.

Az ingatlan.com elemzése szerint júliusban a fővárosi kiadó lakásokért átlagosan 160 ezer forintot kértek. A negyven négyzetméternél kisebb garzonokért 140 ezer forintot, a panellakásokért pedig 125 ezer forintot. Az egyetemek, főiskolák szempontjából kiemelten fontos városrészek közül a XI. kerületben a kiadó paneleknél az átlagár 158 ezer forint volt, a garzonoknál pedig 130 ezer forintot tett ki. A XIII. kerületben előbbiekért 140 ezer forintot, utóbbiakért 130 ezer forintot kértek a tulajdonosok.

A szegedi lakáspiacon 100 ezer forintos átlagos bérleti díjjal mennek az albérletek. A paneleknél 95 ezer forintot, a garzonokért 85 ezer forintot kell adni havonta.

Pécsen az elemzés szerint az összes albérlet átlaga 95 ezer forint. Ennél ötezer forinttal alacsonyabb a panellakások havi bérleti díja, a garzonoké pedig 80 ezer forintra jött ki július közepén.

Mindent csakis írásban

Fontos, hogy minden esetben kössenek a felek írásos bérleti szerződést! Vannak, akik nem ragaszkodnak a formalitáshoz, de ebbe nem szabad belemenni. Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője szerint nemcsak pénzmozgásról, de a jövőben esetlegesen felmerülő költségek kérdéséről is szó van, amely gyakran tetemes összeg is lehet, nem mindegy tehát, hogy ki fogja kifizetni. A főbérlők általában egy-három havi bérleti díjra tartanak igényt kaució címén, amit bérlőként még a beköltözés előtt, egy összegben kell kifizetni. Erről is szülessen írásos dokumentum! A kaució arra szolgál, hogy a tulajdonos fedezni tudja belőle az esetleges elmaradásokat, illetve biztosítsa magát arra az esetre, ha a bérlő kárt okoz, vagy megszegi a szerződést.