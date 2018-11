Lassan a fúrt kutak is kiszáradnak

Az elmúlt héten tovább fokozódott a szárazság a megyében. Az elmúlt egy hónap alatt még tíz milliméternyi csapadék sem hullott, de az ország többi részén sem haladta meg a harminc millimétert. A száraz időszak az ország nagy részén már augusztusban elkezdődött, ennek megfelelően a talaj nagyon száraz, és a felső egy méteres rétegében a telítettséghez képest számított vízhiány az ország nagy részén meghaladja a száz millimétert.

A hőmérsékletre nem lehet panasz, még hétfőn, sőt kedden is húsz-huszonnégy fokos meleget mutattak a hőmérők délután, Szekszárd belvárosában. Ugyanakkor a magas hőmérséklet is hozzájárul a szárazsághoz. Több olvasónk is panaszkodott, hogy a telkén, tanyáján lévő fúrt kútban is csökkent a víz nyomása, ami szintén a tartós szárazság egyik következménye.

A hét végére, vasárnapra ígér a meteorológia kisebb csapadékot a Dél-dunántúli térségre és ezzel együtt jóval hűvösebb időt, hajnali fagyokkal. Ugyanakkor tartósan több csapadék kellene ahhoz, hogy a talaj végre feltöltődjön.