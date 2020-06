Lelkes csapat szépíti a csicsói szent helyet

Több mint harminc újabb kőkeresztet fedeztek fel Hőgyész környékén, elhagyott területeken, erdők mélyén, egykori pusztákon, tanyákon, tájékoztatta lapunkat Maráth Tamás, a Hőgyészi Értékőrző Egyesület tagja. A keresztek kutatása mellett az értékes régmúltra is rábukkantak.

A „Keresztes-projekt” egy lelkes, önkéntes csapat áldozatos munkája, tagjai egykori településeken, a találkozási pontokon, a földrajzi határoknál is fedeztek fel kőkereszteket. Mindannyian elhivatottak, a kutatómunkájukat a szabadidejükben végzik.

– Nagyon meglepő volt számunkra, hogy a szűk környezetünkben mennyi múltbéli, száz-százötven éves, még meglévő kőkereszt található – mesélte lapunknak Maráth Tamás, az egyesület tagja, majd így folytatta:

– Hetente három alkalommal kutattuk ezeket a műemlékeket, még tavaly november, december és január időszakában ketten, Tillmann Zsolt önkéntessel, de sok segítőnk is akadt. A munka a mai napig tart, hiszen, ha megtudunk valamit a kőkeresztek fellelhetőségéről, útnak indulunk. A keresztek kutatása mellett kisebb templomokat, kápolnákat és ezekhez hasonló építményeket is megtekintünk. Értékes régmúltra lehet bukkanni. Szomorúsággal tölt el bennünket, hogy nemigen jut rájuk figyelem. Úgy tűnik, lassan visszaveszi az uralmat ezeken a helyeken a természet – mondta.

A kőkereszteket, az egyéb talált műemlékeket, templomokat, kápolnákat, ezek helyeit az egyesület tagjai dokumentálták, azokról listát írtak.

Az első kőkeresztnek, a Szakályi Szőlőhegyi keresztnek, mint ismert, még tavaly a csicsói templom kertjében találtak helyet. Mint arról korábban beszámoltunk, az egyesületnek ez volt az első nagy sikere, a kereszt felfedezése, annak rendbetétele, elhelyezése után egy kis történeti táblát is kapott. Mint ismert, a csicsói templom területe a Pécsi egyházmegye területén lévő kegyhely, a Segítő Szűz Mária búcsújáró helye, otthont ad a Szentkútnak. Zarándokok, turista- és vendégcsoportok rendszeresen látogatják.

Az egyesület tagjai az elmúlt fél évben jelentős munkálatokat végeztek ezen a szent helyen. A legfőbb céljuk az volt, hogy amit lehet, felújítsanak, és az érkezők számára még vonzóbbá tegyék. Az év elején, januárban már terepet rendeztek, feltöltötték a nagyobb mélyedéseket – hogy egyenesebb terület fogadja a látogatókat –, és füvesítettek is. A munkálatokkal ezután sem álltak le. A templom áramellátását szolgáló vezeték utolsó, körülbelül ötvenméteres szakaszát földkábellel váltották ki, hogy ezzel is szebb környezetet teremtsenek. Az éjszakai világítás is megvalósult, amit a közeljövőben tovább terveznek bővíteni napelemes lámpákkal, hogy lehetőség szerint mindenhol legyen fény. A tetőt megújították, ahol beázott az épület, ott a szakemberek kijavították a hibákat, persze a végső megoldás a teljes felújítás lesz.

A Szentkút alja, ahonnan a vizet szokták „venni”, is új borítást kapott, így ez a kis rész is szépíti már a zarándokhelyet és kényelmesebbé teszi a vízvételi lehetőséget. Hamarosan teljesen elkészül a Szentkút lejáratához vezető gyalogúttól balra, a templom felé eső dombba fúrt kis Emlékbarlang, amivel egy nagy álmuk valósult meg. Mint Maráth Tamás egyesületi tag ismertette, az építménynek kettős funkciója van. Az egyik, hogy a zarándokok mécsest gyújthatnak, elhelyezhetik emléktárgyaikat, amiket eddig csak a Szentkút építményénél volt lehetőségük megtenni. A másik pedig, hogy a barlangban a külvilágtól jobban elzárva lehessen egy kicsit egyedül maradni, imádkozni, ugyanis a templom csak alkalomszerűen van nyitva. A barlang tégláinak beszerzése során Ezer Balázs bonyhádi lakos nyújtott segítséget. A teljes oltár felújítása folyamatban van, erre az egyesület pár éve gyűjtést kezdeményezett, és az adományoknak köszönhetően végül ez is megvalósul.

Szintén a fontos változások közé tartozik, hogy a közelmúltban tizenkét padot helyeztek ki a templomparkba.

A területen kiépítették a kamerarendszert, és az is kiderült a számukra, segítő szándékú emberek is vigyáznak a kegyhelyre, akik a munkájuk során éjjel is többször járnak arra. Mindig ellenőrzik, minden rendben van-e, és figyelmeztetik őket, ha valami gyanúsat észlelnek.

– Az elmúlt időszakban megnövekedett a látogatók száma, ami nagy öröm számunkra. Átlagosan naponta öten érkeznek hozzánk, és nem csak a környékbeli falvakból. Bizonyára azért is, mert Facebook-oldalt létesítettünk a templomnak, Csicsói Templom és Szentkút néven, hogy a turisták tudjanak informálódni, és láthassák a fejlődést. Egyszóval érdemes ellátogatni hozzánk – tette hozzá Maráth Tamás.

Korlát is lesz a Szentkúthoz

A csicsói templomnál már gyakoribb a fűnyírás, a kaszálás, szinte az egész – a templomot övező – zöld területet folyamatosan gondozzák. A területen kisebb javítások és állagmegóvások is történtek, mint például az ablakok festése, a pincelejáró javítása. A Remete­lak ablakaiba muskátlik kerültek, hogy még otthonosabb legyen. A templompark bejáratánál köszöntő táblát helyeztek ki, és továbbiakat is terveznek. Korlát is lesz a Szentkút „hátsó” bejáratához, hogy könnyebben lehessen feljutni a kis emelkedőn. Az ezekhez szükséges faanyagokat Feith Tibor hőgyészi lakos, az egyesület tagja ajánlotta fel a számukra.

Emlékezés A hőgyészi értékőrző egyesület tagjai bíznak abban, hogy a jövőben is egyre szebbé tudják varázsolni a csicsói templom területét, és tartani tudják a sok munkával járó gondozott állapotot. A parkjukban a két éve elhunyt plébánosuk, Szabó József emlékére és tiszteletére is felállítanak egy keresztet.

Borítókép: Maráth Tamásék a templompark bejáratánál köszöntő táblát helyeztek ki, és továbbiakat is terveznek