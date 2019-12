Lovagok kínálnak holnap meleg ételt

A Szent György Lovagrend Tolna megyei priorátusának lovagjai kínálnak december 27-én, pénteken déltől meleg ételt a rászorulóknak Szekszárdon, a Garay téren. A szervezők kétszázötven–háromszáz adaggal készülnek.

Mint elmondták, nemcsak a hajléktalanokat, szegénységben élőket várják, hanem azokat is, akik magányosan töltik az ünnepeket, és egy kis gondoskodásra, jó szóra vágynak. Az ebéd mellé ugyanis ezt is kínálnak a legrégebbi hazai világi lovagrend mai Tolna megyei tagjai, akik ily módon is védelmezik, támogatják a gyengéket.