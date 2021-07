Luna megbabonázta a paksi tábor óvodásait

A Mikka-Makka Családi Bölcsőde „Bogyó és Babóca” táborának ovisait látogatták meg a napokban a paksi rendőrök – közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata. Bíró Ilona Mária rendőr főtörzsőrmester, bűnmegelőzési szakember és Szabó Zoltán rendőr őrmester, Tengelic község körzeti megbízottja Luna kutya segítségével tartottak rendőrségi bemutatót a táborozó gyerekeknek. Az óvodások megnézhették az egyenruhát, a rendőr felszereléseit, és beszélgettek a szabályok betartásának fontosságáról is. Ezután megnéztek egy szolgálati gépkocsit, amibe be is ülhettek, a megkülönböztető fény- és hangjelzést ki is próbálhatták. A kicsik örömmel vettek részt a közös játékokban, a legnagyobb sikert Luna, a szolgálati kutya aratta, akit az ovisok meg is simogathattak. Nagy örömmel fogadta a rendőröket és négylábú társukat a 22 táborozó óvodás, akik így közelebbről is megismerkedhettek a rendőri munkával, a felszerelésekkel és eszközökkel.