Ma már az őszi szünetre is ajánlanak táborokat

Hamarosan itt az őszi szünet. A hosszú hétvége miatt a gyerekek felügyeletét a legtöbb családban három napra kell megszervezni.

Megszoktuk, hogy a nyári vakáció idejére több civil szervezet, sport-, és kulturális intézmény kínál napközis táborokat. Most azonban már az őszi szünetre is talál ilyen lehetőséget az, aki nem tud szabadságot kivenni vagy a nagyszülők gondjaira bízni a csemetéjét. Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ szervez őszi napközis tábort, amelyet október 29-től 31-ig tartanak. A hét és tíz év közötti gyerekeket kézműves foglalkozásokkal, népi játszóházzal, fafaragással várják, de vetítenek is a résztvevőknek az Agóra moziban, és a tervek szerint ellátogatnak a bátai Fekete Gólya Házba. Hajdu Kittitől, a kulturális központ munkatársától megtudtuk, most először, kísérleti jelleggel szervezik meg a tábort, és már vannak jelentkezők. Az is kiderült, hogy a kézműves foglalkozásokon a halloweenre és a Márton-napra készülnek majd a gyerekek.

A Paksi Képtárban Őszi alkotónapokat rendeznek lényegében ugyanezzel a céllal. Játékos formában különféle képzőművészeti technikákat ismerhetnek meg a résztvevők, számos drámajáték és alkotó tevékenység során szerezhetnek élményeket. Nemcsak a művészeti anyagok, eszközök és stílusok tárházában való kalandozás, hanem az együtt eltöltött idő könnyedsége és játékossága is szórakozást nyújt számukra.

Természetesen a legtöbb szülő „házon belül” megoldja a gyerekek felügyeletét. Sok család nemcsak a temetőket keresi fel ezekben a napokban, de elutaznak, kirándulnak is. Gasparics László, a tamási Würtz Ádám iskola igazgatója arról számolt be, hogy nem terveznek az őszi szünetre napközit, mivel nincs rá igény. Ha lenne, egészen biztosan megoldanák az iskolások felügyeletét. Arra a kérdésre, hogy javasolja-e azt, hogy tanuljanak a gyerekek a szünetben, elmondta, hogy házi feladatot nem szoktak adni. – Természetesen nem tilos ilyenkor tanulni, de mivel küzdelmes heteken vannak túl a gyerekek, érdemes kikapcsolódniuk, feltöltődniük. Ezért inkább sportoljanak, töltsenek sok időt a jó levegőn. Ha van egy kis hiányosságuk, esetleg nézzék át, de semmiképp se tanuljanak órákat naponta. És persze nagyon jó, ha olvasnak – mondta az igazgató.

Így lenne jó A szünet legyen a gyermekek életében a szabadság, a kikapcsolódás ideje. A nagyobbaknak fontos tudniuk, hogy a szülő számára akkor is elérhetőeknek kell lenniük, ha apa, anya nincs otthon. Ha ő megy el, a szülőknek tudniuk kell, hogy hová és kivel mentek, mikor jönnek haza. Kisebbeknél az olvasást színes gyermekújságokkal, mesekönyvekkel megszerettethetjük, ezek fejlesztik a képi gondolkodást is. Fontos, hogy sokat rajzoljanak a kicsik, és persze az is nagyon jó, ha addig alhatnak, ameddig csak jól esik. Emellett legyenek sokat a levegőn, mozogjanak.