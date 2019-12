Malac, virsli, lencse, pezsgő most a sláger

Az év utolsó napja sokak számára elképzelhetetlen buborékok nélkül. De persze nem csupán pezsgő kerül sok helyen a szilveszteri asztalra, hanem malachús, virsli és lencse is.

A hallal elúszik, a szárnyassal elszáll a szerencse. A malac viszont kitúrja azt, így az év utolsó napján, illetve újévkor is elsősorban sertréshúst fogyasztunk. És persze lencsét, hiszen apró és megszámlálhatatlan szemével ez is a bőséget, gazdagságot szimbolizálja, amelyet az előttünk álló esztendőtől remélünk. Ez utóbbi egyébként nem tartozik a drága fogások közé, de ha a lencsefőzelékhez, salátához kellő mennyiségű húst eszünk, nem is olcsó, és ugyanez a helyzet a lencselevessel is, amelybe szintén jóféle kolbász, esetleg füstölt hús dukál.

A szilveszteri ételek között az egyik legnépszerűbb a virsli, amelynek, főként ha jó minőségű termékről van szó, az utóbbi években igencsak megkérik az árát. A frankfurtinak nevezett, az átlagosnál hosszabb és roppanósabb fajtának például ezer forint fölött van kilója, de egyes esetekben akár háromezer forintot is elkérnek érte, azaz mondhatjuk, hogy lényegében a disznóhús árával vetekszik. És ha már sertés, abból is sokan keresik a malacot, amelynek kilójáért ezerkétszáz forintot kérnek. Néhány éve nagy divatja volt az egészben sült szopós malacnak. Ma is kurrens áru, de nehezebb beszerezni.

Előre fűszerezett, töltött disznódagadót, karajt viszont több helyen is lehet kapni, ezért általában kétezer és háromezerötszáz forint közötti összeget kérnek kilónként.

Persze vannak, akik a karácsonyi evészetbe belefáradva más örömök után néznek az év hivatalosan legvidámabb napján. És ha máskor nem is, de szilveszterkor fogyasztanak alkoholt. A legjelentősebb szerepet e tekintetben a pezsgő tölti be ilyenkor, amelynek számtalan fajtáját lehet megvásárolni az üzletekben.

Származási hely szerint is változatos a kép, hiszen a kínálatban egyaránt szerepel alsóbb árkategóriájú orosz nedű, megbízható minőségű, de megfizethető áru magyar termék, és drágább olasz, francia ital. És bár a pezsgőhöz alapvetően nem kötődik semmiféle hit és babonaság, mivel fogyasztása a luxus érzetét kelti, abban a hiszemben isszuk, hogy általa közelebb kerülünk a kiváltságosok világához, gazdagságot, és nem fejfájást eredményez.

Abban pedig, hogy mértékletesek legyünk, legalábbis az ivás tekintetében, egy alkoholszonda jó szolgálatot tehet, merthogy ilyenkor még ezt az eszközt is kapni lehet.