Már 15 évvel ezelőtt is tárgyaltak a flottáról

Továbbra is kérdéses, hogy mi lesz a Kiss István készítette tolnai makett flotta sorsa.

Kerekes hajók, uszályok, vontatók, gőzösök. Olyan vízi alkalmatosságok, amelyeken egykor tolnaiak szolgáltak, s amelyek a Duna e hajdan jelentős kikötőjében gyakran megfordultak. Kicsinyített változatukat Kiss István készítette el még a hetvenes-nyolcvanas években, aztán megpróbálta eladni a városnak kiállítás, hajósmúzeum alapítása céljából, de nem jutottak egyezségre.

Egy korabeli, 2003-as újságcikk tanúsága szerint, az akkor 28 hajóból álló flottát megnézették a közlekedési múzeum szakértőjével, dr. Mészáros Balázzsal, aki nem találta azokat az eredetihez mindenben hű másolatoknak. Reális értékét akkor ötszázezer forintra taksálta.

A készítő viszont ennél jóval nagyobb összeget remélt, s azt mondta, hogy a hajókat eredeti tervrajzok alapján építette.

Már nem él Kiss István, az örököse, a fia pedig nem Tolnán lakik. Telefonon sikerült elérni Kiss Lászlót, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a gyűjtemény egyes darabjaira már voltak érdeklődők, de szeretné egyben tartani az egészet. Apja hajós szakkönyveit már a település könyvtárának adta, a Tolna nevű gőzhajó makettjét pedig a művelődési központnak. A továbbiakról tárgyalni kellene.

Tárgyalni viszont csak akkor lehet, ha azt valaki elindítja. Ez derül ki a polgármester, Appelshoffer Ágnes szavaiból. Volt szó ugyanis a makettek ügyéről a korábban kétszer is, de megegyezés hiányában lekerült a napirendről az ügy. Ha most van új ajánlat, azt írásban jelezni kell, és akkor tárgyalhat róla a képviselő-testület. Azt is hozzátette, hogy nemcsak az ár a kérdéses egy ilyen gyűjteménynél, hanem a helyigény is. Tolnán jelenleg nincs nagy területigényű kiállítás berendezésére alkalmas hely.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS