Már célba értek, jótékony sportolók lettek

Jótékony céllal gyűjt két Tolna megyei postás a súlyos beteg gyerekek élményterápiás táboroztatásával foglalkozó Bátor Tábor Alapítvány részére. Ennek keretében múlt szombaton a tamási Simon Cukrászdában tartottak süteményvásárt.

A Postások a bátrakért nevű duó 200 ezer forintos adománygyűjtési célt tűzött ki, melyet a múlt hétvégi sütivásárral már jócskán túl is teljesítettek. Jelenleg 334 100 forinton áll az egyenlegük. A gyűjtés mellé sportteljesítmény is társul, terv szerint a budapesti Vivicittá városvédő futás 7 km-es távján állnak majd rajthoz, ám a koronavírus-veszély miatt ezt a rendezvényt is elnapolták a szervezők, tehát a jótékony sportolás sport része még várat magára.

Az ötletgazda, Viandt Martin Értényben él, rendszeres helyettes a Magyar Postán, s nem ez lesz az első táborral kapcsolatos élménye. Mint mesélte, 2002 óta ízületi betegségben szenved, kezelőorvosa noszogatására jelentkezett még éppen időben (a táborba 7 és 18 év közötti fiatalok jelentkezhetnek – a szerk.), s 2014 nyarán nem csupán a nyári táborban vehetett részt, hanem ősszel a Serious Fun (a világ számos, Bátor Táborhoz hasonló kezdeményezését magába foglaló szövetség) nemzetközi gálájára, Londonba is eljutott. Ezeken az eseményeken rendszeresen feltűnnek világsztárok is, így készülhetett Harrison Forddal és Terry Gilliammel is közös fotója. Martin 2017-ben indult először a Vivicittán, 2019-ben pedig már jelentkezett tábori önkéntesnek, de akkor csak tartalékként került be.

Nagy Erika, a páros másik tagja második alkalommal csatlakozott a nemes küldetéshez. Tamásiban él, a pári posta vezetője, három leánygyermek édesanyja. Elmondta, tavaly óta gyűjtenek közösen Martinnal, 2019-ben azonban nem sikerült jól az akció. Főleg Facebookon próbálkoztak, de ez a módszer nem bizonyult hatékonynak, így idén a személyes gyűjtésre koncentráltak inkább. Kiemelte, rengeteg segítséget és hozzájárulást kaptak Pári lakosságától és polgármesterétől, Glück Róberttől. Jótékony sportolóként egyszer már Erikát is meghívták egy napra a táborba, s az ott tapasztalt hozzáállással, lelkesedéssel őt is hihetetlenül feltöltötték – foglalta össze, mitől is különleges a tábor.

Ugyan a tervezett összeget már sikerült összeszednie a két jó barátnak, aki szeretné, ezen a linken még támogathatja az ügyet.

Életeket változtatnak meg Mint az a hivatalos honlapról kiderül, a Bátor Tábor Hatvan mellett található. Súlyosan beteg gyerekeknek és családjuknak nyújtanak sorsfordító élményeket, erőt, eszközöket az élethez, a gyógyuláshoz. A programot a Bátor Tábor Alapítvány kizárólag jótékonysági felajánlásokból tartja fenn. A táborban hét, egyenként tízfős gyermekapartman, korszerű orvosi épület, 150 fős étterem, temérdek sportolási lehetőség és szabadidős tevékenység várja a táborozókat. A hazai Bátor Tábor külföldi mintára jött létre 2001-ben (az alapötlet egyébként a már elhunyt híres színész, Paul Newman nevéhez fűződik), négyféle tábortípust kínálnak: családi-, lélekmadár-, nyári- és testvértábort. Programjaik iránt nagy az érdeklődés, így csak a kijelölt kórházak orvosi kapcsolattartóin keresztül lehet jelentkezni, sőt, még önkéntesnek sem egyszerű bekerülni.

Borítókép: Sikeres volt a jótékonysági sütivásár múlt szombaton a Simon Cukrászdában