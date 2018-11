Már kérhető az influenza elleni oltás

Megérkezett a háziorvosokhoz az influenza elleni vakcina, és vannak, akik már be is adatták maguknak. Erről dr. Schranz Róbert szekszárdi háziorvios számolt be. Hazánkban – az elmúlt évekhez hasonlóan – 1,3 millió térítésmentes vakcina áll rendelkezésre a rizikócsoportokba tartozók influenza elleni védőoltásához. Az ingyenes oltást kérhetik a hatvan éven felüliek egészségi állapotuktól függetlenül és krónikus betegek, így például légzőszervi, szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, daganatos betegek és várandós kismamák, valamint az egészségügyben, szociális területen, továbbá az állattenyésztés területén dolgozók.

Az Egészségügyi Világszervezet a hozzá beérkező jelentések alapján minden évben ajánlást dolgoz ki az influenza elleni vakcina összetételére. A betegség ellen az egyetlen igazi védekezést az oltás jelenti, amelyet ilyenkor érdemes beadatni. Ha gyereknek szeretnénk beoltatni, számításba kell venni, hogy náluk a különféle kisebb megbetegedések miatt néha úgy kell kisakkozni a megfelelő időpontot.

