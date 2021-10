Már száz alkalommal adta a vérét másokért

Századik alkalommal adott vért a Pakson élő Boa András a Csengey Dénes Kulturális Központban tartott véradáson, a múlt héten. A jubileumi alkalom apropóján lapunknak elmondta, épphogy betöltötte a 18. évét, amikor először adott vért. Ez még Tormaföldén, ahogy ő fogalmazott, a Kerka partján fekvő fatornyos kis szülőfalujában történt.

Az első, 1974-es esemény óta munkájától függően Boa András évente akár négyszer-ötször is járt véradásra, a szabályok ugyanis előírják, hogy a két alkalom között legalább 56 napnak el kell telnie. A száz véradás jelentős teljesítmény, nem kevés elszántság kell hozzá. Kérdésünkre, hogy honnan az elkötelezettség, azt mondta, hogy fiatalként mindkét szülője adott vért, édesanyja egészen addig, míg a betegsége ki nem alakult, amely meggátolta ebben. Ezután is segített: aktivistaként véradókat toborzott, ezzel támogatva a Vöröskereszt munkáját. Összesen több mint ötven évig, nyugdíjasként is tovább dolgozott a szervezetnek. A századik alkalmat ezért is ajánlja a tavaly elhunyt szüleinek.

Bár már maga is nyugdíjas, de 65 éves kora ellenére máig tevékeny: a korábban a Paksi Atomerőműben villamosmérnökként dolgozó férfi villamos szakemberek képzésében vesz részt. Ám nem csak a munka terén aktív, rendszeresen sportol is. Ha teheti, heti kétszer focizik a paksi Kreszpark és az ESZI-tanárok kispályás labdarúgócsapatában. Mint mondta, soha nem hagyta abba sportot, kivéve amikor sérült vagy beteg volt. Szívesen buzdítja a csapattársait és más fiatalokat is véradásra; legutóbb egyik dunaszentgyörgyi oktatótársát szervezte be.

A jubiláló véradó mosolyogva mesélte, hogy a nyolcvanadik alkalom után a donorvizsgáló doktor – akivel a rendszeres részvétele miatt már jól ismerik egymást – megjegyezte, hogy az eddig általa adott vér két marmonkannányinak felel meg. Boa András most, a századiknál az orvosnak jelezte, immár két és fél marmonkannánál tartanak. Mivel a véradás korhatárát jó néhány éve eltörölték, mindössze egészségi állapothoz kötik, András kijelentette, továbbra is szeretné folytatni a segítségnyújtást. A száz véradásra a Vöröskereszttől kapott kitűző is emlékezteti; a donorvizsgáló orvos, aki átadta, viccesen megjegyezte: szívesen látja továbbra is, ugyanis 120-as, sőt 150-es kitűzője is van.