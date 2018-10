Maradnak a kúton a bevett jelölések

Európai uniós irányelv írja elő péntektől minden tagországban az egységes üzemanyag-jelölő címkék bevezetését, de megmaradnak a benzinkutakon az üzemanyagok megszokott helyi jelölései is.

Az uniós irányelv alapján elkészített, egységes méretű és formátumú címkék segítik majd a tájékozódást a benzinkutakon az Európai Unió összes országában. Emellett kötelező a címke alkalmazása a 2018. október 12. után forgalomba hozott vagy nyilvántartásba vett új járműveknél, a jelölés az üzemanyag-tanksapka közvetlen közelében található.

A címke egyszerű vizuális eszköz, amely segítséget nyújt az autósoknak, hogy helyesen válasszák ki az üzemanyagot a járművükbe. A fogyasztó a járművön található címkét össze tudja vetni a töltőállomás kútoszlopainak és töltőpisztolyainak jelölésével.

A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára, Grád Ottó közölte, a részletek szabályozása nemzeti hatáskörbe tartozik, a magyar jogszabály a napokban jelenik meg.

Vannak olyan, elsősorban nemzetközi láncokhoz tartozó benzinkutak, ahol már megkezdték a jelölések kihelyezését, a szövetséghez tartozó többi társaságnál, illetve töltőállomáson ez folyamatosan történik majd, és rövid időn belül mindenhol kint lesznek a címkék. A benzint a kör, a gázolajat a négyzet, az alternatív üzemanyagokat a rombusz formájú matrica jelöli – hangsúlyozta a főtitkár.

A Magyarországon kapható benzinfajtáknál egységesen az E5 jelölést alkalmazzák. Az E az etanol rövidítése, az E5 pedig azt jelzi, hogy az üzemanyag legfeljebb öt százalék etanolt tartalmaz, az országban jelenleg csak ilyen benzin típusú üzemanyagot forgalmaznak. Korábban próbálkoztak a magasabb etanoltartalmú benzin forgalmazásával, de ez mára elhanyagolható mértékűvé zsugorodott.

A dízelek esetében pedig, ahol a B7, illetve a B10 jelölések lesznek láthatóak, a B betűs jelölés a biokomponens tartalomra utal. Nincsen kockázata, ha valaki egyiket vagy másikat tankolja, igazából ugyanolyan műszaki megfelelőségű gázolajat kapunk.

A három nagy magyarországi kútkezelő – Mol, OMV és Shell – egyikénél dolgozó név nélkül nyilatkozó forrásunk érdeklődésünkre a jelölésekről megjegyezte, a vásárlókat már így is komolyan össze tudják zavarni a különböző üzemanyagfajták és elnevezéseik.

A legnagyobb probléma az átlagfelhasználó számára nyilván abból adódik majd, hogy egy jól megszokott jelölési rendszerben például a dízel – fekete színű kútfej, diesel felirattal – most kap egy „B” betűt, ami nyilván a leginkább a benzint jelenthetné egy magyarországi benzinkúton. Az új szabályozás bevezetése a gyakorlatba minden bizonnyal nem lesz zökkenőmentes. A kutaknak fel kell készülniük a megnövekedett vásárlói információkérésre, illetve problémát okozhat az is, hogy azokban az országokban, ahol „a benzin benzin”, nem pedig mondjuk petrol, zavaró lesz a B jelű töltőpisztoly – amin keresztül gázolaj áramlik majd a benzintankokba. „Szakértőnk” elmondta, félretankolásokra – vagyis benzinüzemű autók gázolajjal történő feltöltésére és fordítva – eddig is volt példa.

Átmeneti időszak: régi és új együtt A hazai kutak jelentős hányadán még nem alkalmazták az új jelöléseket. Ennek a magyarázata az, hogy a jogszabály pontos rendelkezéseit nemzeti hatáskörben fektetik le, így számíthatunk még egy rövidebb-hosszabb átmeneti időszakra, illetve arra is, hogy a kútfejeken egyszerre szerepel majd a régi és az új jelölés. Az új címkék minden uniós tagállamban, az EGT-országokban (Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában), valamint Macedóniában, Szerbiában, Svájcban és Törökországban kerülnek bevezetésre. Hogy a Brexit után az Egyesült Királyság alkalmazza-e az EU erre vonatkozó szabályait, arról nemzeti hatáskörben dönt. Miután azonban a gyártósorokról lekerülő új autókon biztosan szerepelni fog az EU-s standard, feltételezhető, hogy ott is használják majd a töltőállomások a címkéket.