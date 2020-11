Marhahúsleves receptje bekerült a Családok szakácskönyvébe

Guzsván István volt őcsényi polgármester az egyetlen Tolnai megyei pályázó, akinek receptje szerepel a Családok szakácskönyve című friss országos kiadványban. Sikerének titkairól beszélt.

Guzsván István elmondta, legalább tíz receptet adott be, ezek közül a tavaszi marhahúslevest választották ki. A nyáron hívták Békéscsabáról, hogy egy pályázata eredményes, és küldjön fényképet.

Felelevenítette: a főzést már pici gyerekként elkezdte. Családja Őcsényben lakott, és előfordult, hogy szülei éjjel kettőkor indultak dolgozni, így nővére és ő aktivizálták magukat az ételkészítés teendőiben. Ezek után a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképzőbe ment tanulni.

Ott felkarolták, és az esténkénti főzőcskézések kapcsán kiemelt szerepet töltött be. Attól kezdve egyre többet főzött. Nős emberként társszakácskodást vállalt, a válás után önállóan is készített étkeket. Baráti körrel is gyakorolhatta a mesterséget, elég gyakori társasági sütés-főzés folyt nála.

Őcsény polgármestereként mindig megjelent a Sárközi Napokkal kapcsolatos főzőversenyeken. Figyelte a vetélkedéseket Őcsényben, Decsen és Fadd-Domboriban egyaránt, akárcsak a felnőtt szakácsok képzését különböző gyakorlati helyeken. Sok mindent ellesett; kellett a maga hozzáállása is. Versenyeken csoportosan indult, és csapatával értek is el előkelő helyezéseket. A Családok szakácskönyvébe való bekerülés persze példátlan gasztronómiai sikere.

– A szakácskodáshoz kicsi tehetség is kell, de a gyakorlat biztos, hogy sokat számít – vallja. – Igaz a közmondás, hogy gyakorlat teszi a mestert. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképzőn jó oktatóim voltak. Annyira elkötelezték magukat ennek a szakmának, hogy akik náluk tanultak, azok akarva-akaratlanul is a legjobb felszolgálókká vagy éppen konyhafőnökökké váltak.

Íme a tavaszi marhahúsleves csodareceptje „A répát, a zellert, a fokhagymát és a pórét összeaprítjuk. A kelbimbót megtisztítjuk, és félbevágjuk. Egy nagyobb edényben üvegesre pároljuk a hagymát, hozzáadjuk a fokhagymát és a darált húst, majd fehéredésig pároljuk. Beletesszük a zöldségeket, közben sóval, borssal és csilivel, vagy erőspaprika-krémmel fűszerezzük, ízesítjük. Hozzáadjuk a felmelegített alaplét, felforraljuk, majd kis lángon tizenöt percig lefedve főzzük. Majd hozzáadjuk a vágott paradicsomot, és forrás után öt percig főzzük. Friss petrezselyemzölddel megszórva tálaljuk” – írja a Családok szakácskönyvének Guzsván István által jegyzett tavaszi marhahúsleves-receptje, a könyv ötvenharmadik oldaláról.

Borítóképünkön: Finta Viktor, a Tolnai Népújság főszerkesztője gratulál a receptet beküldő Guzsván Istvánnak