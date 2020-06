Mától jelentkezhetnek a kitűnő tanulók a Szín5ös játékra

A Tolnai Népújság és a Teol.hu ismét meghirdeti a Szín5ös elnevezésű felhívást, amelyre az elmúlt tanévben kitűnő bizonyítványt szerzett általános iskolások jelentkezését várjuk.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szeretnénk megmutatni a Tolnai Népújság hasábjain, és a Teol.hu oldalon megyénk kitűnő tanulóit, akik méltán lehetnek büszkék az elért eredményükre, ezért meghirdetjük a Szín5ös elnevezésű felhívást. Azon Tolna megyei általános iskolások jelentkezését várjuk, akiknek a 2019/2020-as tanévben valamennyi osztályzatuk ötös lett. Az alsó tagozatos gyermekek esetében szöveges értékeléssel is elfogadjuk a pályázatot, ha tartalmazza a „követelményeknek jól megfelelt” vagy a „megfelelt” összegzést.

A jelentkezés során a tanuló nevét és osztályát, lakcímét, valamint iskolája nevét kell megadni, illetve szükség van a gyermekről egy fél évnél nem régebbi fényképre és a bizonyítvány másolatára vagy fotójára, továbbá egy szülői beleegyező nyilatkozatra. Mindezeket a hírportálunk kezdőlapján elérhető linken (www.teol.hu/szinotos) tölthetik fel. A pályázat érvényességéhez hiánytalanul kitöltött űrlap szükséges, illetve az is fontos, hogy a gyermekről feltöltött fotón csak ő szerepeljen egyedül. Arra is érdemes odafigyelni, hogy a kép megfelelő minőségű, nagy felbontású legyen, hogy azt nyomtatásban is közölni lehessen.

A Teol.hu oldalon minden további részletet és a pályázati szabályzatot is megtalálják a szülők. A jelentkezéseket ma 10 órától lehet elküldeni, a határidő pedig 2020. július 6., 14 óra. A feltételeknek megfelelő, színötös bizonyítvánnyal rendelkező gyermekek fotóit, nevének és iskolájának feltüntetésével a Tolnai Népújságban 2020. július 10. és 2020. augusztus 10. között mutatjuk be, majd a Teol.hu oldalon is közöljük őket.

A szervező Mediaworks Hungary Zrt. kiemelten fontosnak tartja a pályázatban résztvevők személyes adatainak védelmét, így azok kezelésében e szerint jár el.