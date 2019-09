Még szerető gazdira vár Denny, Rocco, Tracy és Fiona

Rovatunkban most a Kira Völgységi Kutyamentő Egyesület négy védencét mutatjuk be. Hárman közülük néhány hónappal ezelőtt már szerepeltek nálunk, sajnos még nem gazdisodtak meg, ahogyan Denny is arra vár még, hogy szerető befogadókhoz kerülhessen.

Fiona 2011-ben született és már egy éve a Kira gondozásában van. Hihetetlenül kedves, nyitott, barátságos, nem utolsó sorban nagyon szép és korát meghazudtolóan jó kondiban van – gondozói leírása szerint. Nagyon igényli a szeretetet, a foglalkozást, de egyáltalán nem erőszakos vagy tolakodó. A cicákat nem szereti, de hát ez természetes dolog. Megvan minden oltása, chipje, ivartalanítva van, a szívféreg tesztje is negatív. (Elérhetőségek cikkünk végén találhatók.) Tracyt januárban mentették méltatlan körülmények közül. Májusban ünnepelte az első szülinapját, szóval egy kajla, játékos, életvidám, de okos kölyök még, aki megkapta minden oltását, chipjét, ivartalanítva lett és a szívféreg tesztje is negatív. (Elérhetőségek cikkünk végén találhatók.) Rocco kedves, de komoly kutya, szereti ha simogatják, igényli is, bújik az emberhez. Szüksége lenne valakire, aki nem csak testileg, hanem szellemileg is le tudja őt mozgatni. A cicákat nem szereti, de nem domináns szuka kutyával össze lehet szoktatni. Körülbelül négy éves lehet, és már egy éve van a Kira gondozásában. Oltásait és chipjét megkapta, és természetesen ivartalanítva költözhet majd el a telepről. (Elérhetőségek cikkünk végén találhatók.) Aranylábú focistánk, Denny szívesen átigazolna egy másik csapatba 🙂 – írják a Kira Facebook oldalán. Hozzáteszik: „leendő edzője legyen leellenőrizhető, sportos, mozgékony, de fejben is legyen a toppon, valamint imádja leendő tanítványát, társát". Bővebben egy rövid bemutatkozó levéllel lehet érdeklődni a gyönyörű eb iránt. (Elérhetőségek cikkünk végén találhatók.) Az ebek iránt érdeklődni a kismeli6775@gmail.com email címen vagy a 06-20-5700502 telefonszámon lehet.