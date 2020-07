Megint divatba jött a hagyományos befőzés

Alighanem az egyre magasabbra szökő gyümölcsáraknak köszönhető, hogy újra divatba jött a konzerválás hagyományos, nagyanyáinktól örökölt módja, a befőzés. Minden a színezékekkel, tartósítószerekkel, szemben érzett ellenérzések is arra sarkallják a háziasszonyokat, hogy idegen anyagoktól mentesen, maguk tegyék el télire a nyár vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag adományait. Néhány bevált fortély segíthet abban, hogy befőzés közben a gyümölcsök megőrizzék értékeiket, s tartósítószer nélkül is frissen maradva segítsék átvészelni a téli, vitaminínséges hónapokat.

Befőzésre csak érett, friss és teljesen ép gyümölcs alkalmas. Az eltevés talán legfontosabb szabálya: mindig törekedjünk teljes higiéniára. A főzésre, tárolásra szánt edényeket használat előtt vegyszeres, forró vízben alaposan mossuk el és bő meleg vízben öblítsük. Csak rozsdamentes kést, fakanál helyett pedig hőálló, műanyag kanalat használjunk, amely tökéletesen tisztítható. Ügyeljünk rá, hogy a befőtthöz ne nyúljunk fémmel, mivel károsíthatja a vitaminokat.

Ha az előfőzést nem vízben, hanem gőz fölött végezzük, nemcsak a gyümölcs eredeti színét és zamatát őrizzük meg, de a nyersanyagokból is kevesebb vitamin és ásványi anyag lúgozódik ki. Ehhez csak szitára vagy szűrőkanálra van szükség, amit gyümölccsel telve egy nagy fazék forrásban lévő víz fölé tartunk. Sokan nem tudják, hogy a cukor önmagában is tökéletes konzerválószer, ha több mint hatvanszázalékos arányban adjuk a gyümölcshöz. Ha nincs kisgyerek a családban, a hagyományos szalicilt kitűnően helyettesíti a befőtt, lekvár tetejére öntött kiskanálnyi alkohol is.