Megnégyszereződött a betegek száma a megyében

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint az országban 2020. január 27. és február 2. között harmincezerrel, azaz az előző hetinél 72 százalékkal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.

Százezer lakosra vetítve országosan háromszázheten mentek orvoshoz, Tolna megyében valamivel jobb a helyzet, hiszen nálunk a számítások szerint kétszáz-kilencvenhárman. Ez azonban jelentős, több, mint négyszeres növekedés az előző héthez képest, akkor ugyanis százezer Tolna megyeiből hatvanhét panaszkodott influenzás tünetekre. A szám jelentős emelkedésére a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója is kitér. Azt is leírják, hogy lényegében minden megyében több a beteg.

Az előző hetekhez képest változás, hogy most a betegek többsége gyermek, egészen pontosan 37,9 százalékuk, közülük is a legtöbb óvodás korú kicsi. Korábban a tizenöt és harmincnégy év közötti fiatalokat érintette leginkább. Most ebből a korosztályból kerül ki az összes influenzaszerű fertőzés 33,4 százaléka.

A sentinel orvosok által beküldött 44 beteg légúti mintájából tizenhat esetben mutattak ki influenza vírust. A hagyományos diagnosztikus célú beküldés keretében érkezett 31 betegnél tizenkét esetben igazolták a vírus kóroki szerepét az elvégzett virológiai vizsgálatok, a kórházi betegek mintáiból pedig hatvannyolc esetben.

A megyei és a bonyhádi kórház valamennyi osztályán, valamint a dombóvári intézmény intenzív osztályán továbbra is látogatási tilalom van érvényben.