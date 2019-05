Mérnök, műszerész, szaktanár és irodalmi webfelületet gondoz

Még most, 73 évesen is ledolgozza a napi nyolc órát saját kis műhelyében Véghelyi József. Villamosmérnök és elektroműszerész, aki az e szakmákban tevékenykedő környékbeli szakemberek legtöbbjét tanította. A felnőttoktatásban is részt vett, úgy is, mint mestervizsga-bizottsági elnök.

Véghelyi József kétdiplomás mérnök-tanártól nem idegen a fizikai munka. Azt mondja: mindent javít, ami szív, szuszog, morog, cuppog, pörög, forog, mozog és árammal megy. Ami, konkretizálva azt jelenti, hogy motorok, generátorok, dinamók, transzformátorok javításával, tekercselésével foglalkozik. Villamosmérnöki és szakoktatói végzettséggel. Rá nem igaz az a mondás, hogy aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja. Ő csinálni is, tanítani is tudja. Még Ipari és Mezőgazdasági Szakközépiskolának hívták azt az oktatási intézményt – a későbbi Rózsát, a jelenlegi I. Bélát – ahol 1969-ben elkezdte szaktanári pályafutását, és ahonnan harminchét évvel később, 2006-ban nyugdíjba ment. Ez idő során, tizenkét évet tanműhely-főnökként is dolgozott. A levelezőket is beleszámítva, több mint háromezer tanítványa volt. Máig sokan fordulnak hozzá szaktanácsért, sokan hoznak hozzá – szakcégektől is – olyan gépet, motort, részegységet, melyben már minden alkatrészt kicseréltek, mégsem működik. S ő megoldja a problémát. Korán, általában négykor kel, és délig dolgozik. De ha áll a kombájn, ha beteg a gyerek, és menni kéne a kocsinak, a ventillátornak stb., akkor bevállalja a délutáni műszakot is. A Bokros-csomag idején lett kényszervállalkozó – akkor még a tanítás mellett maszekolgatott –, s aztán megmaradt nyugdíjasként is egyéni vállalkozónak. Alkalmazottakat nem foglalkoztatott. Ezzel kapcsolatban egykori barátja, Komáromi József autóvillamossági-szerelő sztoriját hozza fel, aki egyszer elpanaszolta, hogy a segédje nézegeti a bevételt. Látja az üzletmenetet, a vállalási árat, és kevesli azt a pénzt, amit abból kap. De nem látja, hogy a főnöke adót, tb-t, rezsit fizet, eszközparkot szeretne fejleszteni és így tovább. A konklúzió így hangzott: „Nekem fizetett ellenség nem kell!”. Telt-múlt az idő, és a számítástechnika az életnek azon a területén is megjelent, ahol a pörgő, forgó, morgó alkatrészek tanyáznak. Véghelyi József nem nagy lelkesedéssel, de elvégzett egy alapfokú tanfolyamot 55 évesen, aztán beleszerelmesedett az informatikába. Ma már mindennapos géphasználó. Figyeli a szakmai újdonságokat, és a megrendelőkkel is a neten tart kapcsolatot. Külföldről is keresik. – Nyugaton – mondja – már nem tekercselik újra a dinamókat, generátorokat. Ha elromlik, kidobják. Én viszont megcsinálom. A múltkor a tévém romlott el. Ahhoz nincs se eszközöm, se rutinom, szervizbe kellett vinni. Tulajdonképpen nem is kell hozzá érteni, mert csak kiveszik a panelt és berakják a másikat. Aztán közlik, hogy megjavították. Nem! Ez csere. A javítást én végzem. A napokban egy autóbusz klímakuplung-generátorát tekercseltem. Régi típus, már nincs hozzá alkatrész. Nem sokan vállalták volna el – teszi hozzá. S van még valami, amit elvállalt a műszaki szakember: egy irodalmi lap gondozását. Első hallásra meglepő ez, ám az elektroműszerész nemcsak esztergál, marat, hegeszt és tekercsel, hanem ír is. A vak költő, Nagy Vendel – még látó korában – oktatótársa volt a középiskolában. Később elindította a Megszólalok című digitális folyóiratát, amelyet Véghelyi József tesz a netre alkalmassá és akadálymentessé. Maga is publikál olykor kisprózákat, karcolatokat. – Első a munka – hangsúlyozza –, írni csak akkor szoktam, ha valami vidám, poénos helyzettel találkozom, vagy felbosszant valami, vagy meghat. S persze mindent előznek a családi megrendelések. A lányom motorjára konzolt készítettem, a feleségemnek esővíztartályt. Remekművek természetesen, de időigényesek. Addig minden más áll és vár. Nyolcévesen csengőtranszformátort kért ajándékba Bátaszéken született Véghelyi József 1945-ben. Az általános és a középiskolát Szekszárdon végezte el, majd a budapesti Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán villamosmérnöki (1969), a Budapesti Műszaki Egyetemen mérnök-tanári (1972) diplomát szerzett. Két gyermeke és két unokája van. Szeret főzni, jelentős falióra-gyűjteménye van, de a legkedveltebb szabadidős tevékenysége a tollforgatás. A racionális gondolkodás és a lelki érzékenység szerinte jól megfér egy emberben. Műszaki tanárként 37 évet dolgozott; ott is figyelt a megfelelő stílusra, előadásmódra. Eldarálni, lediktálni az anyagot, az ő szemében nem tanítás. A villamosság, az elektronika iránti érdeklődése kisgyermek kora óta megvan. Nyolcéves szülinapjára csengőtranszformátort kért ajándékba. Máig szívesen ügyködik a műhelyében. Az öregedésről azt mondja: a teste jelzi, de a szelleme tiltakozik ellene.