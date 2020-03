Mese, játék, beszéd való a gyerekeknek

Március 6-án ünnepelték a logopédia európai napját. Ebből az alkalomból számtalan szakember szólalt meg arról, hogy mennyire fontos, hogy a kisgyermek minél több mesét halljon a szüleitől, minél több mondókát, éneket tanuljon meg és a lehető legkevesebbet üljön a tévé vagy nagyobb korban a számítógép előtt. Ugyanis nincs jó beszédfejlődés elegendő mese, játék és mozgás nélkül.

Tény, hogy az elmúlt években nőtt azoknak a gyermekeknek a száma, akik valamilyen beszédfejlődési nehézséggel küszködnek. Többen vannak azok is, akik másfél-két éves korukban még alig mondanak pár szónál többet, illetve több a diszlexiás kisiskolás is. Nem is beszélve a nagyobb tanulókról, akik szövegértési gondokkal küzdenek.

Módos Anna, a Tolna Megyei Szakszolgálat szekszárdi tagintézményének a vezetője kérdésünkre elmondta, a kicsiknek életük első tíz évében a legfontosabb az élő beszéd, a mese – anyától, apától, nagyszülőktől – hallgatása. Sajnos különböző indokok miatt erre nincs idő, a kicsit inkább a tévé elé ültetik, míg anya elvégzi a fontos teendőit.

A gyereknek óriási a képéhsége, mert rengeteg feldolgoznivalója van, nem tud azonban különbséget tenni külső és belső kép között. Ha odaültetem az örökmozgó gyermeket a tévé – vagy más képernyő – elé, akkor az aktivitása előbb-utóbb agresszióban robban. Akkor is, ha a legszelídebb természetfilmeket nézi. Ráadásul ahogy a kutya nem tud különbséget tenni a rendes csont és a gumicsont között, ugyanúgy a gyerek is hiába fogyasztja a külső képet, nincs belső feldolgozás. Nem csak testileg van gúzsba kötve, lelkileg is, ami feszültséghez vezet, mondta a szakember.

Ami a képernyőről lejön, például a felvillanó reklám, a villanó fények, az az agy felszínén kapirgál, intellektuális izgalmat okoz, de kihagyja a mélyebb, a kéreg alatti részeket, ahol az eredeti érzéki benyomások tárolódnak, érzelmi színezettel. Márpedig azok nélkül a központi idegrendszer működése egyoldalú lesz, „kiszárad”, egyre érdektelenebbé válik. Ez, ha túl korán következik be, komoly problémákhoz vezet. Szokták mondani, hogy ha lehet, iskoláskorig semmit ne nézzen a gyerek, utána is csak a közösen kiválasztott tartalmat, napi tizenöt-húsz percig, valamelyik szülővel együtt. A magyar gyerekek átlagosan, a hétvégékkel együtt, több mint négy órát töltenek naponta képernyő előtt, ami katasztrofális.

Módos Anna elmondta, sok a nehezen beszélő gyerek, aki 2-3 éves korában is csak néhány szót mond. A védőnők ilyenkor a szakemberekhez irányítják a szülőket, akiknek az első kérdésük az, miért nem beszél a gyerekük. Ennek ezerféle oka lehet, ha a hallásvizsgálat nem mutat hibát, akkor kikérdezik a szülőket, mennyit néz tévét, mennyit mozog a gyermek. A mozgását is megvizsgálják a kicsiknek, mert van amikor a beszédkészség ezzel is összefügg. Van amikor így derül ki, hogy a gyermek autista, de ennek is különböző fokozatai vannak és terápiával javítható a helyzet. Iskolás korban pedig általában a diszlexiára derül fény.