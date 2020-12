Milyen angol gyakorló feladatokat használj nyelvvizsgához?

Egy biztos nyelvtudás megalapozásához fontos, hogy több forrásból használj angol gyakorló feladatokat, a nyelvvizsgához pedig elengedhetetlen célirányosan készülni a típusfeladatokkal. Mutatjuk, hogyan csináld.

A világon a legkönnyebb dolgod van, ha angol nyelvet tanulsz. Ez nem csak azért van, mert a nyelv maga egyszerű, hanem azért is, mert a legtöbb gyakorló feladat angolul érhető el a világhálón. Nem mindegy azonban, hogy mit és hogyan használsz a tanuláshoz, ezért hoztunk néhány jótanácsot, hogyan csináld.

Megbízható forrásból

Az egyik legfontosabb, hogy csak eredeti és megbízható forrásból származó anyagokat használj. Megbízható angol gyakorló feladatokat elsősorban nyelviskolák, de még inkább nyelvvizsgaközpontok oldalán található forrásokból használj. A nem ellenőrzött forrásból származó feladatoknál előfordulhatnak hibák akár a feladatokban, akár a megoldókulcsban. Óvatosan kell velük bánni, hogy ne hibásan rögzüljenek a nyelvi szerkezetek.

A jobb vizsgaközpontok emellett pedig már nem csak gyakorló feladatokkal segítik a felkészülésedet, hanem akár ingyenes próbanyelvvizsgát is tehetsz, hogy megnézd, milyen szinten jár a tudásod és hol kell még ráerősíteni, mielőtt élesben kipróbálod magad.

Eredeti anyagok

Angolul számtalan eredeti, célnyelvi forrás érhető el, amiből érdemes meríteni. Ilyen a BBC oldala is, amit annál is inkább érdemes használni, mert aktuális témákat dolgoznak fel a nyelvi feladataikban. Arra ugyan nincs garancia, hogy pontosan milyen témával fogsz találkozni egy éles nyelvvizsga szituációban, de mivel a nyelvvizsgaközpontok is az aktuális napi témákkal dolgoznak, így a témák jó eséllyel köszönnek vissza a vizsgán is. Éppen ezért duplán megéri úgy gyakorolni, hogy már előre feldolgozod őket.

Olvass!

Ha nem kifejezetten angol gyakorló feladatokat keresel, csak szeretnéd csiszolni és mélyíteni a nyelvtudásodat, akkor a legjobb megoldás a különféle anyagok célnyelven való olvasása. Ez a fajta tanulás rendkívül szórakoztató tud lenni, hiszen az érdeklődési körödnek megfelelően választhatod. Emellett pedig abban is segít, hogy észrevétlenül sajátítsd el a nyelvtan mellett a szókincset és az olyan komplex nyelvi frázisokat, mondásokat is, amik akár elő sem kerülnek angol gyakorló feladatokban, de nagyon sokat segítenek, hogy a nyelvtudásod színes és életszerű legyen.