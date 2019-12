Mindegyik Tündérszép szívesen modellkedne

Ezt ne hagyja ki! Virsli nélkül nincsen szilveszter! Itt megtalálja a legjobb virslis recepteket!

A megyei fordulót a szekszárdi Bors Flóra Anna nyerte, a régió legszebbje pedig a szakályi Takács Rita lett (a megyei második helyezett), így ő jutott be a Tündérszépek 2020 szépségverseny országos döntőjébe. A kiváló szereplésért járó díjat azonban nemcsak ők vehették át Finta Viktor főszerkesztőtől, hanem a megyei fordulót harmadik helyen záró simontornyai Oroszi Nikoletta és a közönségdíjas, madocsai Tarczal Mónika Mária is.

Bors Flóra Anna (24) elmondta, reménykedett a jó visszajelzésekben. Barátai és családtagjai is biztatták. Eleinte zavarban volt, de szereti, ha fotózzák. Könnyen együtt tudtak dolgozni a fotóssal.Van már múltja a pályán: a Miss Alpok Adria szépségversenyen második udvarhölgynek választották, a Szeged Szépe-választáson pedig első udvarhölgynek. Ha felkérést kapna, szívesen modellkedne.

Takács Rita (23) magabiztosan állt a megmérettetés elé, és az eredmények őt igazolták, hisz megyei második helyezését felülmúlva az országos döntőbe is bejutott. Kizárólag pozitív visszajelzéseket kapott írásban és szóban egyaránt. Szép emlékei vannak a felkészítő táborról is, jó volt a Béres Alexandrával és a többi lánnyal eltöltött idő.

Oroszi Nikoletta (18) elárulta, hogy nem számított ennyire jó eredményre, meglepetésként érte, de nagyon örült. A család és az igaz barátok mellette álltak, gratuláltak, és csak pozitív dolgokat adtak, akadtak viszont, akik irigykedtek rá. A fotózás során az elején még volt lámpaláza, később azonban feloldódott. Mindegyik kép tetszik neki, de leginkább az alkalmi ruhásak. A jövőben is nyitott a modellkedésre.

Tarczal Mónika Mária (19) nem először versenyzett, mégis jót tett önértékelésének a díj. Egyfelől meglepődött rajta, másfelől viszont csalódásként élte volna meg, ha nem emelkedik ki a mezőnyből. Most gördülékenyebben ment a fotózás, mint tavaly. Mindegyik róla készült fotó tetszik neki. Főállásban is szívesen modellkedne. Most éppen a jogosítvány megszerzésére készül. Azt is elárulta, kedveli a western lovaglást. Még soha sem sérült meg, pedig előfordult már, hogy leesett a lóról.