Mit tegyenek az idősek a hőségben?

Bár egy kicsit enyhült a hőség, de így is 30 fok körüli maximumok várhatóak a következő napokban, ezért továbbra is vigyázniuk kell magukra a magas vérnyomástól szenvedőknek, a szívbetegeknek és az időseknek – mondta lapunknak dr. Ferk Dóra háziorvos.

Többek nyakba tett vizes törölköző segítségével hűsítik magukat, de az ilyenkor kevés, a teljes testet lehűtő langyos vagy zuhany sokkal többet segít, mivel serkenti a keringést. Éljünk vele naponta többször is – hangsúlyozta. A háziorvostól megtudtuk, míg a fiataloknak és az egészséges felnőtteknek ajánlott a nyári melegben a jelentősen megemelt folyadékbevitel, addig az időseknél mérlegelni kell, hiszen a túl sok víz miatt pangás, lábdagadás alakulhat ki. Náluk tehát meg kell találni a középutat, hiszen a túl kevés folyadékbevitel is problémát okozhat: kiszáradás következhet be, amelynek következtében a szervek nem működnek megfelelően.

A kiszáradás egyik első és legfontosabb jele a zavartság, gyengeség, valamint a lepedékes nyelv. Kánikula idején sokkal jobban figyeljünk a környezetünkben élő idős emberekre, hiszen ebben a korban előfordulhat az is, hogy egyszerűen elfelejtenek inni. Azoknak, akik szívgyógyszert szednek, érdemes figyelniük arra, hogy a vízhajtás mellett is fo­­gya­ssz­anak elegendő mennyiségű folyadékot a forró napokon. A hőguta megelőzésére fontos az is, hogy kánikula idején ne a legmelegebb órákra időzítsék a piaci bevásárlást.

Borítóképen dr. Ferk Dóra