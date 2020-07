Most is gyerekekkel foglalkozik a volt óvónő: az unokáival

Ugyanazt csinálja nyugdíjba vonulása után is Szilyné Simon Ágnes, amit az elmúlt negyven évben: gyerekekkel foglalkozik. A szekszárdi katolikus óvoda vezető óvónője volt. Most pedig családon belül figyel az aprónépre, a két unokájára.

Negyven év munkaviszony után ment nyugdíjba Szilyné Simon Ágnes. Húsz esztendőn keresztül volt a szekszárdi Szent Rita-katolikus óvoda tagintézmény-vezetője. (A Szent József Iskolaközponthoz tartoztak.) Pályafutását Zalában kezdte, 1981-ben került Tolnába. Állami intézményekben dolgozott – a Honvéd utcaiban és a gyakorló óvodában –, aztán 1999-ben áthívták az egyházi fenntartásúba. Vezetővé nevezték ki, Mayer Mihály püspök, Farkas Béla plébános és Pósta Péter egyházközségi elnök idejében.

– Ökumenikus óvodaként indult ez az intézmény 1991-ben – idézi fel a folyamatot –, aztán, mikor az egyházi ingatlanok visszaigénylésére mód nyílt, csereingatlanként kapta meg a katolikus egyház a jelenlegi, Szentgyörgyi Albert utcai épületet. Mivel a hajdani egyházi óvoda, ami valahol a Fürdőház utcában működött, már nem volt birtokba vehető.

Jó kollektíva jött össze, a szülők is rengeteget tettek azért, hogy minden rendezvény sikerüljön, és minden fejlesztési elképzelés megvalósulhasson. Pályázatokat írtak, felszerelést, játékokat vásároltak, és magát az óvodaépületet is felújították. Természetesen nagy hangsúlyt fektettek a keresztény szellemiségű, szeretetteljes nevelésre, ami a szocializmus utáni ideológiai vákuumban nem volt egyszerű feladat. Fontosnak tartották, hogy már a pici gyermekek is felismerjék az értékeket, vigyázzanak egymásra, szeretettel forduljanak a másik felé, és meg tudják különböztetni a jót a rossztól.

– Hálás vagyok Istennek, a családomnak és a munkámat segítő kollégáknak – mondja. – Örülök, hogy részese lehettem mindennek, és viszonylag egészségesen eljutottam a nyugdíjig. A hobbim a munkám volt és maradt. Csak most már nem intézményi keretek között, hanem családon belül foglalkozom a picikkel: a két unokámmal. Ha együtt vagyunk, minden róluk szól. Ajándék ez az élettől.