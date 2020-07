Most is kevesebben mennek templomba

Március közepétől június közepéig a templom- és miselátogatásokról is le kellett mondaniuk a híveknek, a koronavírus-járvány és a karantén miatt. Arra voltunk kíváncsiak, a veszélyhelyzet elmúltával mennyiben változott a helyzet, a hívek visszataláltak-e a templomba, több lett-e az esketés, keresztelés.

A szekszárdi katolikus közösségnek nemcsak a hétköznapi és ünnepi misékről, litániákról kellett lemondaniuk a karantén ideje alatt, hanem a nagyon színes közösségi életükről is. Ráadásul, ahogy Petkó Tamás szekszárdi plébános fogalmazott, éppen ez az időszak az, amikor egy átlagos esztendőben egymást váltották volna a keresztelések és az esküvők.

A veszélyhelyzet elmúltával lényegesen nem változott a helyzet. Petkó Tamás elmondta, hogy a templomba járók még jelenleg is elég kevesen vannak, de ezt elsősorban a nyaralásoknak tudja be. Igaz, a keresztelések száma sem éri a korábbi évekét egyelőre. Az esküvőket általában augusztusra vagy szeptemberre tették át, de többen elhalasztották jövőre. Eddig három esküvőt mondtak le teljesen, de ők nem szekszárdiak voltak. Az egyházi temetések száma talán a tavalyihoz hasonlóan alakul.

– A karantén ideje alatt nehéz volt a kapcsolattartás. Amit meg tudtunk tenni, hogy minden nap délelőtt tíz órakor misén imádkoztunk a Face­bookon, mondta az elmúlt hónapokról a szekszárdi plébános. A katolikus csoportok egy része az interneten találkozott. Temetéseket szűk családi körben tartottunk. A betegek kenetét kórházon kívül adtuk fel, a kórházba nem mehettünk be – mondta Petkó Tamás atya.

Fekete Zoltán bátaszéki református lelkész elmondta, a járvány különbözően hatott a közösségeik tagjaira. Hosszú távon hasznos tapasztalatokat nyerhettek belőle a maguk és a gyülekezeteik számára.

– A május végén elinduló istentiszteletekről időben értesültek közösségeink tagjai mind interneten, mind telefonon. A tavaszi erősebb korlátozások idején kialakult gyakorlat szerint folytattuk a telefonon való kapcsolattartást. Mondható, hogy lelkesen jönnek, sőt, több helyen nagyobb létszámban, mint a megszokott nyári időszakban. Az ige és a közösségi élet után vágyakozó testvérekkel hosszasan beszélgetünk az istentisztelet után a szabad levegőn – mondta a lelkész.

– Rendhagyó módon a bibliaórákat nyáron is tartjuk: Alsónyéken, Bátaszéken, az idősek klubjában. Az idősek otthonában még nem lehet. A járványügyi szabályozást követve nem láttuk megvalósíthatónak a táborainkat a húsz fő fölötti korlátok miatt. Az ősszel próbáljuk ezt a közösségi-lelki élményt valamilyen módon bepótolni, helyettesíteni. Ezek egyike a Tolna Megyei Református Konfi-Ifi Hétvége Balatonszárszón szeptember első hétvégéjén, amire július 31-ig lehet jelentkezni a lelkészeknél. Az online közösségi térben az egymondatos, egyperces lelki üzenetek számára is nagy a nyitottság. Továbbra is fontosnak tartjuk a járvány nagy tanulságát, hogy a családi lelki alkalmak református gyakorlatába visszataláljunk, ahol igével és énekkel, imával és beszélgetéssel Isten szavára figyelhetünk – tette hozzá Fekete Zoltán.

Keresztelés szűk családi körben Horváth Lívia kisbabáját, a három és fél hónapos Pannit, a bátaszéki katolikus templomban keresztelik hamarosan. A fiatal édesanya elmondta, a járványidőszak kellős közepén született meg a kislánya, akkor nem nagyon volt lehetőség az ünneplésre, hiszen még a nagyszülők sem látogathatták a kicsit pár hónapig. Most szeretnék kihasználni azt az átmeneti időszakot, amikor a járvány enyhült, hogy a szűk család, nagyszülők, keresztszülők, testvérek együtt ünnepelhessék a kis Panni megkeresztelését. A tágabb családdal majd egy nyugodtabb időszakban ünnepelnek.

Borítóképünkön: Dékány Jankát a kölesdi templomban keresztelték meg