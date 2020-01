Most jóval olcsóbban lehet kabátot, játékot vásárolni

Még csak a tél derekán járunk, de javában tartanak a leárazások. Az üzletekben és az interneten harminc-, ötven- vagy akár hetvenszázalékos áron szerezhetjük be a ruhát, cipőt, játékot.

Karácsony előtt tömve voltak az üzletek, a futárok pedig elképesztő iramban dolgoztak azért, hogy mindenki megkapja, amit rendelt. A nem sürgős beszerzéseket viszont érdemes a mostani időszakra időzíteni, hiszen ilyenkor szinte mindenhol akcióznak. Ehhez azért az egyik szekszárdi kereskedő hozzáteszi, hogy nála például erősen mérethiányosak a leárazott termékek, és az ő vásárlói nem feltétlenül adnak az akciókra. Amikor valamire szükségük van, vagy megtetszik, jönnek, és megveszik. Most például a báli szezon erősítheti üzleteiben a keresletet. Azt is elmondta, hogy a törzsvásárlóknak egyébként is kedvezményes áron kínálja a szebbnél szebb ruhákat.

Egy másik üzletben Keresztesné Horváth Mária mutatja a leárazott termékeket, nadrágot, szoknyát, pulóvert, kabátot, egész ruhát. Lényegében egész évben kapni itt akciós termékeket. Ugyan erősen a tél derekán járunk, de már a tavasz színei dobják fel a helyiségben a hangulatot: élénk zöldek, sárgák, halványkékek, rózsaszínek, megérkezett a következő évszakra szóló kollekció.

Ami a leértékeléseket illeti, ilyenkor akár a következő télre, ne adj’ Isten karácsonyra is érdemes vásárolni, illetve a gyerekeknek azokat a dolgokat beszerezni, amelyeket eddig még nem volt időnk vagy pénzünk megvenni. A leszállítás mértéke és az akciós termékek mennyisége boltonként változó. Igaz ez az internetes üzletekre, áruházakra is. Van, ahol szinte a teljes árukészlettől igyekeznek megszabadulni. A kifejezetten ünnepi kiegészítők, így a díszek, terítékek esetében előfordul, hogy ugyanaz a termék már évek óta szerepel a kínálatban, ám csupán karácsony előtt lehet beszerezni.

A kiskereskedők igyekeznek lépést tartani a multicégekkel, és velük egy időben szállítják le az árakat. Pedig nem könnyű az iramot bírni, hiszen – mint azt az elmúlt években tapasztalhattuk – az akciók lényegében nem is a szezon közepén, de szinte az elején elkezdődnek, télen már karácsony előtt az úgynevezett black friday-jel. Minden ilyen jellegű megmozdulás vásárlásra buzdít. A nagy kereskedelmi láncok lényegében egymásra licitálnak azzal, hogy ki szállítja le előbb és jobban az árakat. Érdekes ugyanakkor, hogy bizonyos cégek január elején a karácsonyi termékeket leszedik a polcokról, teljesen lecserélik kínálatukat, és már most a tavaszi áruval csalogatják a vásárlókat.