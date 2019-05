Most kezdődött és az őszi fagyokig tart a muskátliszezon

A muskátli az egyik legnépszerűbb balkonnövény a megyében, szinte minden háznál van néhány cserépnyi belőle. Egyszerű a gondozása, emellett a nyár elejétől az őszi fagyokig folyamatosan virágzik.

Sokan próbálkoznak az átteleltetéssel is, ami nem is mindig sikertelen, hiszen a késő ősztől a pincében tárolt növény akár ki is hajthat tavasszal, csak több idő kell hozzá, mire szép, mutatós virág lesz belőle az ablakunkban. Az előző évi földet azonban soha ne használjuk annak magas só- és klórtartalma miatt.

Sokszor egyszerűbb, ha készen vásárolunk néhány muskátli tövet. A kertészetekben és barkácsáruházakban található muskátlikat a vásárlás és hazaszállítás után pár napon belül érdemes átültetni, hiszen a növény hónapok óta abban a kis mennyiségű virágföldben élt, amelyben megvásároltuk. Tehát a vásárláskor érdemes muskátli virágföldet, és egy nagyobb cserepet is venni, hogy otthon át tudjuk ültetni a virágunkat. Fontos, hogy az átültetés után legalább egy hónapig ne adjunk a növénynek táp­oldatot, mivel a friss földben bőven van még tápanyag, és ha erre ráöntjük a tápoldatos vizet, biztos, hogy kiégetjük a muskátlit. Ültetéskör ne tömködjük a földet túl erősen a növény körül, mert akkor a gyökér nem kap elég levegőt. A növény szereti a vizet, de a balkonláda-alátétben ne álljon folyamatosan a víz, mert a muskátli gyökerei megfulladnak és elpusztulnak. Ha a muskátli levelek sárgulnak, az a túlöntözés egyik biztos jele.