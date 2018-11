Most már etethetjük a kicsi madarakat

Aki szeretne gyönyörködni a magot csipegető madarak látványában, akár el is kezdheti az etetést. Aki viszont ebbe belefog, legyen tisztában azzal, hogy ezt egész télen nem hagyhatja abba.

Eddig nem volt, de most, hogy így lehűlt a levegő nagyon is aktuális téma a madáretetés – mondja Tóth Sándor, a Magyar Madártani Egyesület szekszárdi csoportjának aktivistája, nyugalmazott biológiatanár. Hozzáteszi, hogy aki etetni szeretne, az első hó után mindenképpen érdemes elkezdenie. Azt is elmondta, hogy aki elkezdte, nem hagyhatja abba ezt a tevékenységet. Ha nincs kitéve ennivaló, a kis madarak, akik odaszoktak az etetőhöz elpusztulhatnak, azaz nemcsak örömforrás a madáretetés, de nagy felelősség is.

A legegyszerűbb eleség, amelyet nagyon szeretnek a kis énekes madarak, különösen a cinege, az a napraforgó, amely az egyesület Béla király téri irodájában is beszerezhető. Szombat délelőttönként tíz óra és dél között szinte mindig van itt valaki, aki az eleség mellett szórólapokkal, hasznos tanácsokkal is el tudja látni az érdeklődőt. Tóth Sándortól azt is megtudtuk, hogy a vörösbegy, a rigó nagyon szereti az almát is, amelyet felvágva érdemes kitűzni. Etethetünk tiszta faggyúval is, hiszen a madaraknak zsiradékra is szükségük van a fagyos időben. A faggyút fel is olvaszthatjuk, napraforgót keverhetünk bele, amely keverékből aztán golyót készíthetünk, és amelyet szintén kitehetünk a kertbe.

Az is kiderült, nagyon nem mindegy az etetőt hova lógatjuk, állítjuk, hiszen ezek a kis állatok nem mindenhol érzik magukat biztonságban. Tóth Sándor elmesélte, hogy egyszer egy iskola udvarán az egyik etetőt örökzöld tujára, míg egy másikat lombhullató fa csupasz ágára akasztották. Ez utóbbiból nem fogyott az eleség, így ez is átkerült a tujára. Az egykori biológiatanár eloszlatott egy tévhitet is, amely szerint a cinkék elzavarják a verebeket az etetőből. A cinke úgy táplálkozik, hogy szemenként hordja el a magot, a veréb pedig az etetőben állva csipeget.

Azt is tudni kell, hogy mit ne tegyünk az etetőbe. Főtt sárgarépát, krumplit szabad, ám arra figyeljünk, hogy könnyen savanyodó, rothadó anyaggal ne etessünk, mert az bélgyulladást okozhat a madaraknak. Tilos fűszerezett, füstölt húsokat, felvágottat adni, valamint kenyeret. Ez utóbbi beledagadhat a madár bögyébe, nem tudja megemészteni, és akár el is pusztulhat tőle.

Az etetőknek egyébként többféle verziója van, de érdemes nagyobbat és fedeleset készíteni. Ezeket elég hétvégenként feltölteni, és nem ázik bennük az eleség. Figyelnünk kell a „szomszéd éhes macskájára”, mert rájuk is jellemző, hogy elkapják az éppen táplálkozó kis tollas vendégeket.Ezért az etetőt mindig macskabiztos helyre kell kihelyezni. Esetleg a fatörzsre szögesdrótot vagy bádoglemezt kell szerelni, amely megakadályozza a négylábú kedvencek garázdálkodását. Az etetést március közepéig érdemes folytatni.

Tóth Sándor azt is elmondta, Szekszárdon és környékén több madárbarát óvoda és iskola is működik, amelyek együttműködnek az egyesülettel. Az aktivista elmondta azt is, hogy a napokban a sióagárdi iskolásokkal madárodút készített, és már az eleséget is kihelyezték.

Hagyjuk a fán a madárkalácsot Cinkegolyót vagy madárkalácsot készíthetünk, ha egyharmadnyi disznózsírt vagy mogyoróvajat összekeverünk kétharmadnyi magkeverékkel. Formába nyomjuk – és ha pár órára hűtőbe tesszük, utána kirakhatjuk a madaraknak. A zsíros masszát közvetlenül a „kínálótálba” – mondjuk egy fél kókuszdióba vagy tökhéjba – is tölthetjük, a tálat kiakaszthatjuk egy fára.

A madaraknak télen zsírokra is szükségük van, ezért az eleség bőven tartalmazhat zsírt, faggyút, olajos magvakat, diót, földimogyorót vagy mogyoróvajat. Növényi olajat, margarint vagy a konyhában már használt sütőzsírt azonban nem szabad adni! Ha van a kertben gyümölcsfa, a gyümölcsök egy részét az ágakon hagyhatjuk, és ültethetünk olyan fát, cserjét, amelynek a termését a madarak szívesen fogyasztják, például ilyen a madárbirs, tűztövis, madárberkenye, galagonya, bodza.

