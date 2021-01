Mozogni a szabadban is lehet, ne hagyjuk abba

Az új évi fogadalmak első helyén áll többek között a ledobok pár kilót, a többet sportolok, a leszokom a dohányzásról. Így január első felében még jellemzően tartjuk a magunknak tett ígéreteket, de idén, a járvány miatt a konditermek, edzőtermek, sportcentrumok, uszodák bezártak.

Egy átlagos évben, ilyenkor év elején megtelnek a fitnesztermek, sportközpontok, a szokottnál többen veszik elő a futócipőjüket, sportfelszerelésüket. Még nagy a lendület bennünk, hogy megvalósítsuk az új évi ígéreteinket, melyek élén a fogyni akarás áll. Nem kevés akarat kell hozzá, hogy változtassunk elavult szokásainkon, amit már hónapok óta a járvány és az azzal járó veszélyhelyzet is akadályoz.

– A Covid ideje alatt sajnos csak két választása maradt az embereknek, hogyan is mozoghatnának – mondta Müller Zsófia tolnai személyi edző. Otthon, online vagy a szabadban. Online nem könnyű edzeni, ha éppen otthon a kisgyerek, vagy minden alkalommal a bútorokat arrébb kell tolni. Aki viszont a természetben edzene, muszáj az időjárási viszonyokhoz is igazodnia. – Az első hullám számomra is nagy kérdéseket vetett fel, hogyan tarthatnék továbbra is edzéseket. Online Facebook-csoportot hoztam létre és ott tartottam élő közvetítéssel tréningeket – tette hozzá.

Mindenki más-más indokkal kezdi el a mozgást, van, aki fogyni akar, más egészségesebben élni. A szekszárdi Fekete Andrásné két kisgyermek mellett nem tudta megoldani, hogy rendszeresen eljárjon edző- vagy fitneszterembe, pedig a szülések után jól jött volna egy kis mozgás. Így már akkor úgy alakította a napirendjét, hogy beleférjen otthon egy kis mozgás.

– Heti kétszer tornázunk a gyerekekkel együtt. A kicsi most másfél éves, ő inkább ugrál, a nagyobb elmúlt hároméves, ő próbál utánozni. Fél órát próbálunk meg így mozogni. A gyerekeknek is jól esik, meg nekem is. Ha végre visszakapjuk a vírustól az életünket, akkor azért eljárok fitneszterembe, érzem, jólesik minden porcikámat megmozgatni.

A bonyhádi Péter Béláné már hatvanöt éves elmúlt. Nyugdíjas, mint mondta, éppen a járvány első hulláma előtt kezdett el járni egy közeli klubba, ahol gyógytornász segítségével hasonló korúakkal együtt tornáztak. Jobban érezte magát tőle, így otthon, egyedül, emlékezetből próbálja a régi gyakorlatokat megoldani.

Edzős videók otthonra Úgy láttam, az első hullámkor sok ember elvesztette a motivációját, és valahogy már nem is volt olyan fontos a mozgás és az egészséges táplálkozás – mondta Müller Zsófia személyi edző. – Amikor úgy tűnt, vége van az első hullámnak, rengetegen akarták visszaszerezni a régi, kiegyensúlyozott életüket, amiben segítséget is kértek tőlem. Azt gondolom, hogy egy személyre szabott étrenddel már a járvány ideje alatt is sokat lehet segíteni, hogy közelebb kerüljünk az áhított súlyunkhoz. Emellett az interneten számos edzős videót találunk, amelyekre lehet otthon mozogni.

Borítókép: Müller Zsófia online Facebook-csoportot hozott létre, és ilyen módon élő közvetítéssel tréningeket tudott tartani