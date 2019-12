Nagyon bizakodnak, de azért türelmesek

Gereben Lívia szülei óvatosak, nem mernek semmit sem elkiabálni, viszont minden újabb lépés, amely lányuk gyógyulásához vezet, örömmel tölti el őket. A KSC Szekszárd fiatal játékosának édesapjától, Gereben Tamástól érdeklődtünk Livi hogyléte felől.

Napról napra erősödik, egyre többet eszik, egyre nagyobb sétákat tesz édesapjával Gereben Lívia. A KSC Szekszárd kecskeméti kosárlabdázója december 5-én ötvennyolc napos, ennyi idő telt el az őssejtbeültetés óta. Legutóbb a Nemzeti Sport készített interjút a szép, mosolygós lánnyal, a cikk nálunk szintén megjelent. Már akkor is biztató hírekről lehetett olvasni, ám mint azt Gereben Tamás, Livi édesapja elmondta, nem szabad semmit elkiabálni, a cikk megjelenésekor a lányának pont hőemelkedése lett.

– A főorvos arra gyanakodott, hogy a beültetett centrális kanül lehet a ludas, amelyet el is távolítottak. Azóta Livike testhőmérséklete normális, és más értékei, így a vérnyomás méréseké is nagyon szépek. Az étvágya egyre jobb, napról napra többet eszik – tudtuk meg az édesapától. Azt is elmondta, épp délutáni sétájukból tértek haza. Kertvárosi részen laknak, ahol kora délutánonként lényegében egy lélekkel sem találkozni az utcán. Beszélt arról is, hogy minden kis előrelépésnek nagyon örülnek, az orvosok óvatos becsléseit követik.

Livi édesanyja őssejtjeit kapta a beültetéskor. Előtte lenullázták immunrendszerét, bizonyos szempontból jobban kell rá vigyázni, mint egy kisbabára. Még az alapvető oltásokat is újra meg kell kapnia, közeli hozzátartozói pedig állandóan öltöznek, hiszen más ruhában járnak a házon kívül és belül, nehogy behozzanak valamilyen kórokozót az épületbe. Gerebenék családi házában rajtuk, négy­ükön kívül nem is járt senki más május óta. A beültetés utáni első száz nap január közepén jár le, addig tart a nagyon szigorú karantén. Nagycsaládi karácsony csupán online lehetséges. Szó sem lehet élő karácsonyfáról. Gereben Tamás erre azt mondta, igaz, hogy szerényebb körülmények között ünnepelnek, de annál lelkesebben, bensőségesebben.

Ha letelt a száz nap, Livi akkor sem rohanhat emberek közé. Annak ellenére sem, hogy állítólag egy kicsit már unja a szüleit, és hogy ez szerencsére annak a jele, hogy a húszéves lány egyre jobban van. További nyolcvan nap elteltével, úgy április közepére Livi szervezete már képes lesz legyőzni egy kisebb náthát. Akkor akár élőben is nézheti a meccseket, bár semmiképp sem a B középben.

Az orvosok szerint a gyógyulás olyan, mint egy lego: egyik apró kocka követi a másikat, és mindig az aktuális állapot szerint kell folytatni az építkezést. Ebben az ifjú sportoló és családja is partner, mindent a cél elérésének rendelnek alá. Livi napokon belül ismét őssejteket, úgynevezett emlékeztető sejteket kap édesanyjától. Ez jóval kisebb beavatkozás, mint a beültetés volt, viszont remélni lehet, hogy ettől tovább erősödik a fiatal sportoló szervezete.

Gereben Tamásék nagyon szeretnék megköszönni a szekszárdiak támogatását. Őket és lányukat is meglepte, meghatotta, milyen sokan adtak vért, valamint, hogy mennyi támogatást – lelkit és anyagit egyaránt – kaptak a csapattól, a szurkolóktól, a szponzoroktól, a város lakóitól.

A KSC a Karácsonyváró Családi Nap bevételét is Liviéknek ajánlotta. Az eseményt december 14-én tartják a városi sportcsarnokban 10.30-tól.