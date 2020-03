Nehéz a dolga most a társkeresőknek

Igaz, mindenki másképp éli meg a koronavírus-járvány időszakát, de a párkeresők, magányosok talán még nehezebben.

– Az irodában megszüntettük a személyes találkozásokat, rendezvényeket, mindannyiunk védelme miatt, de a telefonnak és az internetnek köszönhetően elérhetőek vagyunk a már meglévő, vagy újonnan regisztrálni szándékozóknak. A fenntartó, kiszolgáló és védelmi csoportok nagy erőkkel dolgoznak. Nekünk is át kellett hangolni, hogyan tudunk segíteni az embereknek, hogy az egyébként is megterhelő időszak elviselhetőbbé váljon – mondta.

Mármarosi Melinda úgy látja, hogy az egyedülálló társkeresőknél a gyermekesek és a gyermek nélküliek is másképpen élik meg a helyzetet.

A gyermekes szülőket leterheli ugyan a csemetékkel való napi szintű foglalatosság, de a munkahelyi problémák, a megélhetés, a betegség ténye miatt extrém helyzetben vannak.

Sok esetben nincs kire számítani, a problémákat egyedül kénytelenek a vállukon cipelni, gyakran a másik szülő be sem tud, vagy nem akar segíteni, a nagyszülőket pedig végképp nem lehet terhelni. Ám mivel van mellettük valaki, még ha gyerek is, van kihez szólni, van kit megölelni, szeretgetni, lehet együtt tévézni, játszani, így ebben az időszakban a társtalanság igénye picit talán a háttérbe szorul.

A legnehezebb helyzetben a gyermektelen egyedülállók vannak. A lakásban is egyedül élnek, ahonnan a járvány miatt nem lehet kimenni, pedig számukra a legjobb megoldás az lenne, ha kimozdulnának, társaságba járnának, valamilyen rendezvényen vennének részt, a családtagokkal, barátokkal töltenék az időt, és persze randiznának. De ez most lehetetlen. A megyei társkereső irodában azt tartják fontosnak, hogy segítsék az ügyfeleiket szakmai tanácsokkal, és megoldásokat találjanak a problémáikra.

– A már meglévő tagoknak azért igyekszünk társat találni. Természetesen most arra ösztönözzük őket, hogy levelezés formájában vagy telefonon ismerkedjenek. Kicsit ugyan körülményesebb a kapcsolat megteremtése, de nem lehetetlen, és a hosszabb ismerkedési fázis még jobb lehetőség azok számára, akik komoly párkapcsolat kialakításában gondolkodnak – hangsúlyozta Mármarosi Melinda.

Hiányolják a személyes jelenlétet

A társra vágyók a koronavírus-járvány előtti időszakban havonta egyszer találkoztak személyesen Szekszárdon, a megyei könyvtárban. Mindannyian bíznak abban, hogy hamarosan minden visszatér a régi kerékvágásba. A helyszínen épp ezért sem szeretnének változtatni, és alig várják, hogy újra találkozzanak. A megyei társkereső iroda azt is magára vállalta, hogy lelki segítségnyújtást ad a számukra. Bármilyen szívfacsaró helyzet megoldásában állnak a párra vágyók rendelkezésére. Kifejezték a reményüket arra is, hogy a tagjaiknak lesz elég türelmük kivárni, amíg nem csak telefonon, interneten, hanem úgymond élőben is találkozhatnak esetleges választottjaikkal.