Nem csak megkötni, de megőrizni is kell

Immár hagyomány, hogy február második hetében nem csak a Valentin-napot, de a házasság hetét is ünnepeljük. A választ arra kerestük, milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy a párok ne váljanak el pár év után, hanem együtt öregedjenek meg.

A friss statisztikai adatokból megtudhatjuk, hogy a házasulandók átlagos életkora mind a nőknek, mind a férfiaknak harminc év felett volt, és közel nyolcvan százalékuknak volt ez az első házassága. Megyénkben nőtt a házasságkötések száma, míg két éve az első félévben ötszáz, addig tavaly ötszázhetvenöt pár kötött házasságot ugyanebben az időszakban. Országosan is javuló a tendencia az elmúlt tíz évet vizsgálva, 2019-ben hatvankilencezer pár házasodott össze.

Az elmúlt év adatai alapján a házasulandók Tolna megye területén Szekszárdon, Bonyhádon, Pakson és Dombóváron kötötték a legtöbb házasságot, polgári és egyházi frigyből összesen ezerszázötvenhatot tartottak szűkebb pátriánkban. Több plébánián szerveznek a házasulandóknak kurzus jellegű jegyesoktatást is. Ezek igen kedveltek, az előadás-sorozaton a házasság szentségéről, a családról, a gyermekvállalásról esik szó. A jegyesek minden év januárjában, az esküvői szezon kezdete előtt jelentkezhetnek a kurzusra. Sok házasság azonban darabjaira hull idővel. A két fél nem találja meg az összhangot, ezért válásra kerül sor. Ez előfordul olyan házastársaknál is, akik templomi szertartáson vettek részt. Az egyházjog szerint azonban a házasság szentség, azt „semmiféle emberi hatalom és semmiféle ok nem bonthatja föl, kivéve a halált”. Az egyházi házasságok eredeti érvénytelenségének kimondásában az egyházmegyei bíróságok illetékesek.

Ki ne tekintene irigykedve azokra az idős házaspárokra, akik egészen fiatal koruk óta szeretetben élnek. Akik hajlott hátuk ellenére is mindenhova kézen fogva mennek, és akik a másik pillantásából is pontosan tudják, mire gondol a párjuk. Ezekből a kapcsolatokból sugárzik a hála, az egymás iránti tisztelet, a büszkeség és az elismerés. Azok az érzések, amelyek a boldogsághoz is elengedhetetlenek.

– A boldog házasság titka a párkapcsolati szakaszok megélése és az ezekre való felkészülés – állítja Kovácsné Kaszás Beatrix pszichológus. – Az évek során aztán könnyen belesüppedünk az adott helyzetbe, elkezdünk panaszkodni, más élvezeteket hajszolni. Sokan esnek abba a hibába, hogy úgy gondolják, párjuk már nem alkalmas a közös játékra, ezért szeretőt tartanak, akivel meg kell szervezni a titkos találkákat. Ezek a légyottok nagyon felértékelődnek. Miért ne lehetne a titkos szervezkedéssel visszalopni a szenvedélyt a meglévő párkapcsolatba? Nagyanyáink idejében azt, aki sokáig nem talált párra, vénlánynak, agglegénynek bélyegezték. Ma a szülőktől való kirepülés után a legtöbben önálló életet élnek, az így lecsiszolódó személyiség nehezebben alkalmazkodik, és inkább továbbáll.

Minden kapcsolatban vannak viták, ez teljesen normális. Az azonban már korántsem mindegy, hogyan végződnek ezek a viták, sikerül-e közös nevezőre jutni és megbeszélni, vagy éppen elbeszélnek egymás mellett a felek és esténként sértődötten, megbántva fekszetek le egymás mellé.

A párválasztásnál eldől minden Már a párválasztásnál sok minden eldől, mert ami akkor nem jól működik két ember között, az később sem fog javulni, mondta a pszichológus. A közös értékek egy házasságban éppúgy fontosak, mint a közös célok. Azok a párok, akiknek azonos a neveltetése, valamint a morális és vallási értékeik és politikai nézeteik is hasonlóak, nagyobb eséllyel maradnak együtt. Érdekes végignézni, hogy a világ különböző pontjain meddig tart általában egy házasság. Olaszországban még mindig tartja magát az erős családmodell, itt átlagosan 18 évig tart egy házasság, a válások aránya 30 százalék. Kanadában átlagosan 13,8 évig, Franciaországban 13 évig, az USA-ban 12,2 évig, Ausztráliában 12 évig, Japánban és Angliában 11-11 évig tart a házasság. Hazánkban ez a szám 14 év, sokan élettársként élnek együtt, így a kapcsolat felbomlása nem szerepel a válási statisztikában.

Borítókép: illusztráció