Nem elhanyagolható probléma, ha valaki orrsprayfüggő lesz

A vény nélkül kapható gyógyszerek közül egy népszerű orrsprayből fogyott a legtöbb az egyik szekszárdi gyógyszertár adatai szerint a megyeszékhelyen. A Top 100-as gyógyszerfogyáson belül, a vény nélkül kapható gyógyszerek között így 2018-ban ez a legnépszerűbb termék. Első helyéről nem lehet ledönteni, valószínűleg azért, mert az orr központi téma a gyógyulni vágyók körében.

Dr. Gellér Gabriella, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Tolna Megyei Szervezetének elnöke elmondta, számos olyan megbetegedés létezik, melynek gyógyulását jelentősen meggyorsítják a különböző, recept nélkül kapható orrcseppek, orrsprayk. Azonban tartós alkalmazás esetén számolni kell a hozzászokás veszélyével. Ilyenkor a beteg csak orrcsepp, orrspray használatával tud létezni. Dr. Gellér Gabriellának van olyan esetről tudomása, amely során egy gyó­gyulni vágyó már egy évtizede nem tud leszokni az orrsprayről, és nem is igazán akar. Vény nélkül kapható orrcseppből, orrsprayből egyébként több mint huszonötféle létezik.

A gyógyszertár statisztikái alapján a Top 100-as gyógyszerfogyáson belül, a vény nélkül kapható gyógyszerek tekintetében a második helyre egy népszerű magnéziumkészítmény került. A harmadik és a negyedik helyen fájdalomcsillapítók, az ötödik helyen a C-vitamin, a hatodik helyen egy megfázás elleni forró ital áll, míg a hetedik helyet egy szintén sokat reklámozott gombásodás elleni krém szerezte meg. A vényköteles gyógyszerek közül továbbra is a vérnyomáscsökkentőkből fogy a legtöbb.

A vidéki patikák adatai szerint – bár eltérés akadhat a sorrend tekintetében – a tendencia az, hogy a vérnyomáscsökkentőket és a fájdalomcsillapítókat vásárolják a legtöbben. Igaz, az egyik település patikájában például a darabonként is értékesített inkontinenciabetétek a legnépszerűbbek.

Inkább a szomszédra hallgatnak

Az orvosi és a gyógyszerész szakmában köztudott, hogy a nagy mennyiségű gyógyszerfogyasztás mellett az is jellemző, hogy a páciensek inkább hallgatnak a szomszédjukra vagy tájékozódnak az internetről, minthogy teljesen rábízzák magukat a szakemberekre. A legújabb adherencia (egészségügyi ajánlásoknak megfelelő viselkedés) program idén novemberben indult, mely révén a betegek együttműködését, képzését szeretnék bővíteni. Tudniuk kell, hogy ha az orvos terápiát javasol nekik, akkor azt követniük kell. Problémát okoz, ha a betegek gyógyszereiket nem előírásszerűen, nem a megfelelő adagban és módon szedik be. A gyógyszerkölcsönhatás is fontos téma, számolni kell vele. Az új program célja, hogy segítsék a betegeket a helyes terápia követésében, azaz Mit? (gyógyszer neve, erőssége), Miért? (ez a gyógyszer erre való), Mennyit? (mennyiség és adagolás), Mikor? (reggel vagy este) és Miként? (étkezéskor, egészben, vagy másként) kell szedni.