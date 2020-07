Nem tilos a vadkemping akkor, ha betartják a jogszabályokat

Nincs olyan ember, vagy legalábbis kevés, aki nem szeret kirándulni. A természetjárás, sátorozás során azonban történhetnek kevésbé kellemes dolgok is.

A kempingezés szerelmesei közül sokan részesítik előnyben a kiépített létesítmények helyett a vadkempingezést, azaz sátrat verni ott, ahol éppen rájuk esteledik az erdőben. A vadkempingezésnek is megvannak azonban a szabályai. Az erdőről és az erdő védelméről szóló hatályos törvény érelmében az erdőterületen – annak rendeltetésétől függetlenül – üdülés és sportolás céljából gyalogosan bárki saját felelősségére ott tartózkodhat, kivéve, ha illetékes szerv azt megtiltotta valamilyen okból. A fokozottan védett természeti területen levő erdőben való tartózkodásra a természetvédelmi jogszabályok az irányadók. Az erdőterület látogatója az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat.

Ugyanakkor a látogató az egyéni szükségletet meg nem haladó mértékben szedhet gombát, vadgyümölcsöt vagy virágot. Huszonnégy órát meghaladóan azonban az erdőgazdálkodó hozzájárulása kell ahhoz, hogy az adott területen üdülés, táborozás, sportolási célból tartózkodjon valaki, sátrat verjen, lakókocsit állítson fel. A táborozás során kiemelt figyelmet kell fordítani a biztonságra, különösen a tűzgyújtást illetően. Túraútvonalak esetében vannak kijelölt tűzrakó helyek, de ahol nincs, ott a túrázóé a felelősség a tűzgyújtás biztonságáért. El kell kerülni a tűz terjedésének lehetőségét, lefekvés előtt, illetve távozáskor meg kell győződni arról, hogy a tűz kialudt, nem maradt parázs, ami fellobbanhat.

A mostanában egyre gyakoribb szélsőséges időjárás komoly veszélyt jelenthet, ha kint a szabadban kell elszenvedni. Tehát mi a teendő vihar idején, ha valaki a szabadban tartózkodik? Először is, az előrejelzést, a riasztást és a figyelmeztetést komolyan kell venni. Aki gépjárműben utazik, amennyiben nem tornádóra lehet számítani, maradjon az autóban. A gyalogosok, amilyen hamar csak lehet, vonuljanak zárt helyre, például egy közintézménybe. Az esernyő használata kerülendő a villámcsapás miatt, fa alá állni vagy parkolni nem tanácsos. Akik strandon, vízben tartózkodnak, azonnal hagyják el a medencét, illetve menjenek ki a partra. Ha nincs hová elbújni, a legjobb, ha sík terepen a földre kuporodik az ember. További védelem, ha ilyenkor szigetelő talpú lábbelit visel, vagy a lába alá száraz ruhát tud tenni. Ami a legfontosabb: segítséget nyújtani annak, aki bajba került a viharban – tanácsolja a katasztrófavédelem.

Az egészségre más veszély is leselkedhet. Sokszor jelent problémát a nem megfelelő lábbeli, mely fájdalmas bőrelváltozásokat okoz. Megelőzésként nemcsak a megfelelő lábbelire, hanem a zoknira is figyelmet kell fordítani – tanácsolja az elsosegely.hu. Ami még nagyon fontos, mindig gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről. A kellemetlenségek között említhetők még a kisebb szúrások, vágások és horzsolások, továbbá a napégés. Előbbiek kezelésére fertőtlenítőszert és sebtapaszt használjanak, míg az égésnél a megelőzés a fontos. Súlyosabb sérülések közül a végtagsérülések a leggyakoribbak, ez lehet rándulás, ficam, törés. Kialakulásuk esélyét csökkenti a megfelelő lábbeli, a megfelelő súlyú és rögzítésű hátizsák, továbbá a körültekintő gyaloglás. Rándulás és ficam esetén fontos a mielőbbi hűtés, ez történhet forrásvízzel, a kulacsban lévő ivóvízzel, de léteznek speciális hűtőspray-k és tasakok is.

Az otthon falai között is figyelni kell a biztonságra A nyári szünet idején gyakran tartózkodnak a lakásban felnőtt felügyelete nélkül a nagyobbacska gyerekek. Az egyik leggyakoribb rájuk leselkedő veszélyforrás a tűz. Ráadásul a lakásban sok olyan vegyszert, terméket tárolnak, amelyek veszélyt okozhatnak. Mert ha például egy gázöngyújtótöltő flakonból kiszivárog a gáz, már az ajtócsengő is elég ahhoz, hogy begyújtsa. Komoly veszélyforrás lehet az ártalmatlannak tűnő izzás is. Olyan gázok-gőzök kerülhetnek a levegőbe, amelyek nemcsak mérgezőket lehetnek, hanem önrobbanásra hajlamos keveréket alkothatnak. Ha a tüzet megfékezni egy kancsó vízzel nem lehet, a veszély elhárítását mindenképpen a tűzoltókra kell bízni. A nagyobb biztonság érdekében pedig érdemes a háztartásban kettő-hat kilogrammos porral oltó készüléket tartani, és ezek használatára megtanítani a gyerekeket is.

Borítókép: Az erdő csendje, kristálytiszta levegője sokak számára ideális helyszín a pihenésre, kikapcsolódásra