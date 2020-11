Nemcsak óriás, hanem szép halra is szavaztak

Schmidt Péter, Németh Bence és Laki Imre állt dobogóra A hónap fogása játék októberi fordulójában. Nyereményüket a Tolnai Népújság szerkesztőségében vették át november 17-én.

A negyvenöt éves, szekszárdi Schmidt Péter a gyönki általános iskolában tanít. Süllővel fényképezkedett, amivel 269 szavazatot szerzett, és első helyezett lett. Súlyát nem tudja, nem szokta lemérni az általa fogott halakat. Mindig visszadobja őket, sporthorgászként határozza meg magát. Már gyerekkorában is pecázott. A természet szeretete, a nyugalom és a kikapcsolódás lehetősége motiválja. Többnyire fiával együtt horgászik, de egyedül és barátokkal is megy. Mucsiba, Szálkára és a Sióra járnak. A gyönki diákokat is összefogja: több alkalommal rendezett gyermekhorgászversenyt, legközelebb tavasszal lesz ilyen. Húszliteres Quechua hűtőtáskával és ötezer forint értékű Timár Mix ajándékcsomaggal gazdagodott.

Németh Bence a gyönki általános iskola tízesztendős tanulója. Öt-hat kilogrammos afrikai harcsájára 144 voksot kapott, ezzel a második helyre futott be. A kopoltyúst Mucsiban fogta, azon kívül Kisszékelyben, Tolnanémediben és másutt is horgásznak nagypapájával. Engedélye is van, négyéves kora óta űzi ezt a hobbit. Versenyeken első és második helyezést is ért el a közelmúltban. Díja ötezer forintos Timár Mix ajándékcsomag lett.

Németh Bence nagypapája, Laki Imre kilenc kiló húsz dekás ponttyal nevezett. Katonakora óta horgászik, ma nyugdíjas. Szinte mindent fogott már, legnagyobbja tizennyolc kiló negyven dekás ponty volt a simontornyai tóból. Ő is ötezer forintos Timár Mix csomagot vihetett haza. Foray Nándor

Ne feledjék, nyereményjátékunk még folytatódik. Nevezni új fogásokkal ugyan már nem lehet, de a havi dobogósok különversenye november 30-ig tart Az év fogása címért.

Borítóképünkön az októberi dobogósok: Schmidt Péter (balra), Németh Bence és Laki Imre